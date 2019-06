Cecchi Paone | «La metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica» E’ bufera sul web

attualitavip.myblog

(Di martedì 11 giugno 2019) Lafemminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso se il giornalista Alessandro, tra i primi sostenitoriragazze mondiali, sia scivolato su un intervento che poteva tranquillamente risparmiarsi. Intervenuto a La zanzara su Radio 24, rivendica ciò che predica da anni. «Ora – dice– tutti zitti a chiedere scusa. Per anni ho sostenuto il calcio femminile e l’ho difeso dai dirigenti federali che lo hanno attaccato dicendo che il calcio non era per le donne, lo spogliatoio e queste cose qui…». Ma poi si lascia scappare alcune frasi che poco c’entrano con la bravura e la preparazioneazzurre. «Lelesbiche hanno un doppio problema – continua– Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio ...

vilma95823176 : RT @claudioerpiu: #CECCHI_PAONE SULLE AZZURRE DEL CALCIO 'almeno la metà sono lesbiche' MA CHE C@@O C'ENTRA. - Syn_Thesys : RT @petra_romano: Cecchi Paone sulle azzurre: “Almeno la metà delle calciatrici sono lesbiche” MA UNO CHE SI CHIAMA CECCA PAONE, COME FA A… - euricona : @claudioerpiu Non serve Cecchi Paone a dirlo o sappiamo anche da soli Se sono lesbiche affari loro agli italiani in… -