Runaways | la serie Marvel al via con il conflitto tra figli e genitori

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sfidare l’autorità dei, affermare il proprio io e la propria consapevolezza non è solo il classicotra teenagers e adulti ma il tema di fondo della divertente’sin onda dal 13 giugno su Rai4 che trasmette le prime tre puntate con un appuntamento ogni giovedì alle 21,15. Lanota semplicemente comecome l’omonimo fumetto da cui è nata scritto da Brian K. Vaughan e disegnato da Adrian Alphona è legata alCinematic Universe e i suoi film e le altrecome Agent of Shields fanno da necessario panorama. Ma come accade anche nel mondo comics lo sviluppo delle vicende non ne è strettamente connesso concentrandosi più sulle storie legate ai sei ragazzi al centro della vicenda. La prima stagione è fatta di 10 episodi, mentre la seconda è composta da 13 puntate. Laè stata rinnovata per altri 10 episodi per ...

