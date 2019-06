Roma | esplosione a Rocca di Papa | crolla facciata del Comune | feriti sindaco e 3 bimbi

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - grave bimbo - feriti sindaco e dipendenti : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco, alcuni dipendenti, tre bambini nella vicina scuiola, di cui uno in modo grave. L'intero centro storico è stato...

Roma - esplosione in una villetta : 1 morto : 20.51 esplosione e fiamme in una villetta di via Ciro Trabalza, in zona Massimina, alla periferia di Roma. Nella villetta di due piani abitano quattro nuclei familiari. All'interno della costruzione è stato trovato il corpo di un anziano. La deflagrazione sarebbe partita dal seminterrato. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri della stazione Ponte Galeria e di Ostia.

Roma - esplosione in una palazzina : trovata una vittima nello stabile crollato : I vigili del fuoco accorsi sul posto con le autobotti hanno infatti dovuto domare anche un incendio divampato su quello che...