Ricetta torta girandola | sfiziosa e golosa

La Ricetta della torta Kinder paradiso fatta in casa : La torta paradiso è un dolce a base di pan di Spagna e crema di latte. Una vera delizia per i golosi. Divenuta popolare da quando la Kinder ha creato l’omonima merendina. Ma perchè utilizzare prodotti industriali quando possiamo fare in casa la torta paradiso con soli ingredienti genuini? Davvero la soluzione ideale per dare ai nostri bambini, ma non solo, una merendina sicura e buonissima. La torta paradiso è un dolce farcito con soffice ...

Torta di carote e mandorle : Ricetta light ideale nella dieta : La Torta di carote e mandorle è un dolce sano e gustoso che può essere mangiato durante una dieta. La Torta di carote e mandorle è un dessert sano

Torta morbida alle fragole : Ricetta facile e veloce. Come si fa : Torta morbida alle fragole: ricetta facile e veloce. Come si fa La Torta morbida alle fragole è un dolce che vi stregherà solo guardandolo. Però, a dispetto delle apparenze, non richiede una preparazione lunga e complicata, ma di soli 20 minuti. Con poco sforzo, quindi, potete ottenere un dessert da mangiare da soli e con gli amici, a colazione, dopo i pasti, a merenda, servendolo con la panna montata, con il gelato alla vaniglia, con la ...

Torta rustica ai quattro sapori – La Ricetta in 5 mosse : Torta rustica ai quattro sapori Ingredienti 500 g di pasta da pane 100 g di ricotta 150 g di scamorza 150 g di zucchine 150 g di prosciutto cotto affumicato tagliato a fette spesse 1 spicchio di aglio 1 ciuffo di prezzemolo 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 2 tuorli sale pepe Preparazione La ricetta in 5 mosse 1) Spuntate le zucchine, lavatele, raschiatele leggermente e tagliatele a fette sottili nel senso della lunghezza, quindi ...

Ricetta per realizzare carciofi in torta alla parmigiana : Un’ottima variante della classica parmigiana di melanzane, in una versione più soft da gustare in qualsiasi occasione. Abbiamo prediletto questo piatto in versione bianca per renderla più delicata. Il sapore dei carciofi unito alla delicatezza della mozzarella farà si che solo al primo boccone ne rimarrete estasiati....Continua a leggere

Ricetta per un tipico casatiello o tortano rustico napoletano : Il casatiello è un tipico rustico pasquale della cucina napoletana, che prende il nome dal ripieno fatto maggiormente di formaggi e principalmente di cacio. Esso è chiamato anche tortano rustico. La tradizione racconta che esso sia nato tra il sedicesimo ed il diciassettesimo secolo per dei festeggiamenti voluti dal re partenopeo, dopo il ritrovamento di una fanciulla di cui si era innamorato ma che ne aveva perso le tracce. Oggi tale prodotto ...

La semplice Ricetta della torta all’arancia. Ricetta con foto passo per passo : La torta all’arancia – Ricetta passo passo INGREDIENTI: 03 uova, g.200 di zucchero, g.300 di farina, la scorza di nr.2 arance grattugiate, il succo delle 2 arance, , 1 bustina di vanillina, g. 100 di burro, mezzo bicchiere di latte , 1 bustina di lievito per dolci, zucchero a velo. Preparazione PRIMA FASE – PREPARAZIONE DEL PAN DI SPAGNA : separare i tuorli dalle chiare delle uova e metterle in recipienti ...