Oltre 40 gradi! Meteo | caldo rovente nei prossimi giorni | quanto dura e le zone più

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dopo settimane di freddo e pioggia e, praticamente, una primavera vissuta solo ed esclusivamente dal calendario, finalmente sono arrivati belle giornate, sole e temperature estive. Ma è stato un cambiamento a dir poco repentino: il tanto attesoè arrivato di prepotenza, tutto insieme. Nel giro di appena diecisi è passati da temperature minime intorno ai 12 gradi a minime, in alcuni casi,i 20. E a temperature massime fino a40 gradi. E dalle ultime previsioni, pare che l’Italia si sta preparando a vivere la prima seria ondata dicaratterizzata, come si legge sul sito Il.it, dal solito Anticiclone africano, che è destinato a diventare il protagonista dello scenarioclimatico della settimana che ci si prospetta. In parole povere, la settimana che inizia lunedì 10 giugno sarà bollente, con temperature in ulteriore aumento per via ...

mbmarino : @jungle1970 ... ma avrò capito male io: con oltre 30 gradi (a quest’ora) e un’umidità da foresta pluviale, non si… - serenel14278447 : @isamiccoli52 @repubblica Qui oggi sole ? e pioggia ? e si alternano, ma su sta bene 27 gradi. Io spero che non vad… - GiaPettinelli : Ondata di afa,a New Delhi oltre 46 gradi - Asia - ANSA -