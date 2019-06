Le polemiche sulla penalità a Vettel

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ladi cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Canada rimane il principale argomento di discussione anche il day after la decisione della Fia e la conseguente vittoria di Lewis Hamilton. La Ferrari ha già presentato ricorso, anche se le speranze di ribaltare la decisione delle Federazione sono pochissime. Intanto, sui social, la vicenda ha lasciato spazio a una serie di commenti di ex piloti e addetti ai lavori. "Davvero, davvero imbarazzante. Due grandi campioni che stavano lottando, un risultato fasullo. Vettel in quel momento era passeggero della sua macchina, cosa poteva fare di diverso?" ha twittato il campione del mondo del 1992 Nigel Mansell. Very very https://t.co/CJcFu85l7f joy in watching this race ,two champions driving brilliantly,will end in a false result. — Nigel Mansell CBE (@nigelmansell) 9 giugno 2019 "Io penso ...

