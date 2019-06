Italia-Giamaica calcio femminile | quando si gioca? Data | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Venerdì 14 giugno, alle ore 18.00,si affronteranno per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali 2019 di. All’Auguste-Delaune di Reims, le azzurre vorranno centrare imporsi contro una delle Cenerentole di questa rassegna iri, dopo aver entusiasmato alla prima uscita contro l’Australia. La Nazionale di Milena Bertolini è chiamata ad un impegno non semplice, partendo coi favori del pronostico e dovendo impostare una partita contro una squadra che verosimilmente cercherà di occupare tutti gli spazi e ripartire in contropiede. Servirà grande attenzione e non frenesia per far propria la partita e dare un segnale positivo a questo Campionato del Mondo. Una vittoria vorrebbe dire qualificazione agli ottavi di finale.godrà della diretta televisiva in chiaro di Rai 2 e a pagamento di Sky Sport. Saranno attivi i servizi in ...

