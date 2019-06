Invasione di cavallette | l’esperto | “E’ grave | ma circoscritta”

Sardegna - Invasione di cavallette e campi distrutti : la piaga biblica che 'ritorna' : Negli ultimi giorni migliaia di cavallette hanno letteralmente invaso la Sardegna. Nella provincia di Nuoro, infatti, sono tantissime le campagne devastate dalla presenza delle locuste. La situazione è molto critica, tanto che Coldiretti ha lanciato un'allarme, anche se ha rivelato che ormai la situazione è troppo avanzata per poter agire e fare qualcosa nel concreto. L'invasione sta distruggendo non solo i campi e di conseguenza i pascoli, ma ...

Dopo l’Invasione di cavallette in Sardegna - oggi un’altra ‘piaga’ : le api hanno invaso il centro Bologna : Solo ieri era scattato l’allarme cavallette in Sardegna, che secondo le stime di Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e soprattutto Orani. oggi è arrivata una nuova allerta insetti sempre da parte dell’associazione degli agricoltori: interi sciami di api a Bologna hanno deciso di ‘abitare’ nel sottotetto della biblioteca dell’Archiginnasio, nei pressi di Piazza Maggiore, ...

Ci mancavano solo le cavallette. Invasione nella campagna sarda - "divorano tutto" : È Invasione di milioni di cavallette nelle campagne in provincia di Nuoro dove hanno devastato oltre 2mila ettari di terreno tra Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove ci sono alcune zone in cui si cammina in tappeti di cavallette.È l’allarme lanciato dalla Coldiretti nel sottolineare che le aziende agricole interessate si ritrovano senza pascoli e con le case invase. “La presenza massiccia degli insetti - ...

Invasione di cavallette in Medio Oriente - la Giordania impiega le forze aeree : molti le considerano il “ritorno delle piaghe bibliche” [VIDEO] : Negli ultimi giorni, sciami di devastanti cavallette sono stati osservati attraversare il confine tra Arabia Saudita e Giordania e scendere verso la città di Tafilah, centro per la coltivazione di frutta e olive nel sud del Paese. Secondo The National, la situazione era talmente grave da costringere le autorità della Giordania a schierare le forze aeree per spruzzare pesticidi. La Giordania, che ricava il 4% del suo PIL dalle esportazioni ...

L’Invasione di cavallette si aggrava in Arabia Saudita e Iran : anche gli animali ricoperti dagli insetti [VIDEO] : Nelle ultime settimane, L’invasione delle cavallette del deserto si è intensificata nelle tradizionali aree riproduttive dell’Iran e dell’Arabia Saudita, secondo l’ultimo aggiornamento sulla situazione da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l‘agricoltura (FAO), che riportiamo in questo articolo. In Arabia Saudita, la riproduzione è iniziata nell’interno del Paese. I team di terra e d’aria hanno trattato oltre ...

Invasione di cavallette in Arabia Saudita : cieli oscurati e superfici totalmente ricoperte da milioni di insetti [VIDEO] : Un’Invasione di cavallette in Sudan ed Eritrea si è diffusa rapidamente lungo entrambi i lati del Mar Rosso verso Arabia Saudita ed Egitto, aveva riportato l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione nel mese di febbraio, avvisando su una possibile minaccia alle coltivazioni e alla sicurezza alimentare. E così l’Arabia Saudita ora si ritrova invasa da sciami di cavallette. Secondo i reportage che citano gli ...

Invasione di milioni di cavallette in Iran - il governo accusa i sauditi : “Non le hanno fermate” : È "guerra" tra Iran e Arabia Saudita sull'Invasione di circa 20 milioni di cavallette, la peggiore degli ultimi 40 anni, per la quale Teheran ha puntato il dito contro i sauditi: "Sapevano che stavano arrivando ma non hanno fatto nulla per fermarle". Il picco è atteso nelle prossime settimane: se non si porrà rimedio alla situazione, bisognerà proclamare la crisi. A rischio prodotti agricoli per 30 milioni di dollari.Continua a leggere

Invasione di cavallette in Iran : l’Arabia Saudita “non ha fatto nulla per fermarla” : Un’Invasione di cavallette nella Penisola Arabica si sta diffondendo in Iran: secondo il direttore di un dipartimento dell’organizzazione agricola di Hormozgan il Paese sta affrontando il peggior attacco degli ultimi 40 anni. Nelle ultime 10 settimane diversi sciami sono giunti dall’Arabia Saudita, alcuni dei quali sono penetrati nei terreni agricoli della provincia fino a 200 km dalla costa. Gli insetti seguono i venti freschi e umidi e le ...