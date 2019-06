Icardi vorrebbe restare all’Inter ma c’è il muro di Antonio Conte

In standby Dybala-Icardi : la Joya rifiuterebbe l'Inter che al suo posto vorrebbe Kean : Sono trascorse due settimane dalla fine del campionato e i tifosi della Juventus stanno ancora aspettando l'annuncio del nuovo allenatore che tarda ad arrivare perché l'erede più accreditato di Massimiliano Allegri è ancora vincolato del contratto che lo lega al Chelsea fino 2021. Il procuratore di Maurizio Sarri sta lavorando per ottenere la rescissione ed ora sembrerebbe più vicino il momento del divorzio. In attesa che il nuovo inquilino ...

Inter - Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte : In casa Inter a tenere banco è sempre il futuro di Mauro Icardi. La stagione del centravanti argentino è stata sicuramente negativa e a dimostrarlo c'è lo score, che recita undici reti in campionato. Non solo i numeri, però, testimoniano l'annata insufficiente visto che Maurito spesso è stato al centro delle polemiche. In particolar modo a partire da febbraio, quando il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir ...

La fabbrica è chiusa! Ma Wanda Nara vorrebbe il 6° figlio da Icardi : Wanda Nara si è confessata rispondendo così ad una domanda di un giornalista: "Sesto figlio? Io lo vorrei anche ma Icardi non ne vuole più". La sexy Wanda si gode le vacanze e durante un'intervista per il programma argentino Telefe, il giornalista pone una domanda personale a Wanda: "Vorreste un altro figlio?". La risposta dell'argentina è repentina: “Io lo vorrei sinceramente, ma lui non vuole. La fabbrica è chiusa”. Wanda Nara e mauro Icardi ...

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Inter - Icardi vorrebbe parlare con Conte per restare in nerazzurro : Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative in questa stagione, in casa Inter, è sicuramente Mauro Icardi. La prima parte dell'annata era stata positiva, con l'attaccante decisivo in Champions League, a segno contro squadre di valore assoluto come Tottenham, Barcellona e Psv Eindhoven. Da febbraio in poi il crollo, coinciso con la scelta della società di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic. Due mesi ...

Inter - il futuro di Icardi un'incognita : l'attaccante vorrebbe parlare con Steven Zhang : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in questa stagione è sicuramente Mauro Icardi. Ad incidere sul rendimento del centravanti argentino sicuramente l'assenza dai campi di gioco da febbraio ad aprile. Assenza che ha seguito la decisione della società, presa a febbraio, di togliergli la fascia di capitano, affidandola successivamente al portiere sloveno, Samir Handanovic. Domenica allo stadio San Paolo, nella brutta sconfitta subita ...

Calciomercato - la Juventus vorrebbe Icardi : nell'affare non dovrebbe entrare Dybala : La Juventus sarebbe pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. La delusione della sconfitta ai quarti di finale della competizione europea per eccellenza starebbe spingendo la dirigenza bianconera a lavorare per costruire una super squadra in grado di supportare Cristiano Ronaldo. dovrebbe quindi arrivare rinforzi in tutti i settori, dalla difesa, che necessita di almeno due difensori ...