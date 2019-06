Governo | in vista del vertice Conte avvisa | “Non sfidiamo l’Ue o andremo a casa” Di

Ius Soli - il ballerino-attivista Olumati : “Non c’entra nulla con immigrazione - noi nati qui. Governo? Può essere opportunità” : ”Lo Ius Soli non è né di destra né di sinistra. La sinistra l’ha sposato per lo stesso motivo per cui la destra non lo sposa: perché non l’hanno capito.” Così Sonny Olumati, il ballerino attivista per i diritti delle seconde generazioni, durante la presentazione del suo primo libro Il ragazzo leone a Roma, ritorna a parlare della legge sulla cittadinanza. ”Tutti i partiti legano lo Ius Soli all’immigrazione, ...

Intervista al generale Camporini : “Il pacifismo ipocrita del Governo è inaccettabile” : Il generale Vincenzo Camporini ha annunciato che non presenzierà alla cerimonia per il festeggiamento della Festa della Repubblica. In un'Intervista a Fanpage.it ha spiegato il perché di questo gesto di protesta: "La disattenzione verso le Forze Armate da parte del governo Lega-M5S ha toccato livelli inaccettabili".Continua a leggere

Il Governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Silvio Berlusconi - l'intervista a Pietro Senaldi : "Italia in crisi da quando non Governo" : Presidente, come sta, è tornato in piena attività? «Sto bene. Ho avuto paura, ho temuto di essere arrivato all' ultimo girone ma poi tutto si è risolto e sono di nuovo in campo». Quale sarà il suo impegno in campagna elettorale da oggi a domenica? «Sono in campagna elettorale sui giornali, in radio,

Antonio Tajani a Leggo : «Il Governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Clima - non solo Greta : un’altra attivista tedesca incontra 9 capi di Governo e li esorta ad agire : Continuano gli incontri dei rappresentanti del movimento studentesco globale per un pianeta pulito, “FridaysForFuture“. Al margine del vertice UE a Sibiu, in Romania hanno incontrato nove capi di Stato e di governo per chiedere che l’azione contro il surriscaldamento globale diventi finalmente una priorità. Alla riunione, durata circa 20 minuti, è stata consegnata ai rappresentanti dei governi una lettera “firmata da 17 ...

Clima : non solo Greta - un’altra attivista tedesca incontra 9 capi di Governo e li esorta ad agire : Continuano gli incontri dei rappresentanti del movimento studentesco globale per un pianeta pulito, “FridaysForFuture“. Al margine del vertice UE a Sibiu, in Romania hanno incontrato nove capi di Stato e di governo per chiedere che l’azione contro il surriscaldamento globale diventi finalmente una priorità. Alla riunione, durata circa 20 minuti, è stata consegnata ai rappresentanti dei governi una lettera “firmata da 17 ...

5G - Governo - Libia. L'intervista di Eisenberg a Fanpage commentata dal direttore Piccinini : Siamo felici di vedere che l'Italia stia andando bene e incoraggiare la vostra economia, quindi chiaramente in materia economica siamo molto coinvolti. L'altro pilastro riguarda le questioni di ...

Report - l'anteprima : 'Così Arata junior fece incontrare Steve Bannon con Salvini in vista del Governo Lega - M5s' : 'Steve Bannon ha fatto pressioni e consigliato sia Di Maio che Salvini per formare l'attuale coalizione di governo in Italia'. Parola di Mischaël...