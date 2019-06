Gf | Francesca De André discute ancora con Gennaro | Sto bene anche da sola

Francesca De André e Gennaro - ancora liti al GF. L’attacco è spietato : Negli ultimi giorni del Grande Fratello Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente. Lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta ...

Gf - Francesca De André fuori controllo con Onestini : "Prendo una mazza e faccio razzia" - : Luana Rosato Francesca De André furiosa con Gianmarco Onestini, reo di averla rimproverata per aver avuto atteggiamenti violenti all'interno della Casa del Grande Fratello 16 Mancano poche ore alla finale di questa 16esima edizione del Grande Fratello e gli umori non sono dei migliori, soprattutto quello di Francesca De André, furiosa con Gianmarco Onestini che non ha espresso pensieri positivi nei suoi confronti. Gianmarco, chiamato ...

Grande Fratello : Gennaro delude Francesca De Andrè prima della finale : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè litigano ancora al Grande Fratello 16 Non c’è pace per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello. A poche ore dalla finale della sedicesima edizione del reality di Canale5, i due concorrenti hanno finito per litigare un’altra volta. Il lieto fine per la coppia, che era sembrato arrivare negli scorsi giorni con il bacio mostrato a tutti, sembrerebbe al momento essersi allontanato di ...

Francesca DE ANDRÉ/ Finale a rischio : interviene la redazione - Finale Grande Fratello - : FRANCESCA De ANDRÉ in crisi al Grande Fratello 2019. Non solo viene accusata di bestemmiare, ma deve anche assolvere un compito arduo. Sarà eliminata al televoto?

Anticipazioni Grande Fratello 16 la finale : Francesca De Andrè sfavorita nei sondaggi : È tutto pronto per il gran finale del Grande Fratello 16, il fortunato reality show condotto da Barbara D'Urso che chiuderà i battenti il prossimo lunedì 10 giugno con la messa in onda dell'ultima puntata su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per i tantissimi spettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende dei nuovi concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa e che attendono con trepidazione di ...

GF 16 - Gianmarco Onestini mette all'angolo Francesca De Andrè : 'Sei troppo aggressiva' : Mancano poco più di 24 ore alla finalissima del Grande Fratello 16, per questo gli autori hanno ideato un gioco che permettesse ai concorrenti ancora in gara di dire tutto quello che pensano l'uno dell'altro. Il giudizio più duro che è emerso ieri sera, è quello che Gianmarco Onestini ha dato su Francesca De Andrè: il giovane ha definito la compagna d'avventura aggressiva in modo ingiustificato, soprattutto quando si è resa protagonista di liti ...

“La crema lì”. Gf - esplode la passione tra Gennaro e Francesca De André : L’aria si fa bollente. E nella casa tutti se non sono accorti. Quando manca poco alla finale Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente; lei ha sempre trovato in lui una ...