Arcelor Mittal conferma ai sindacati il ricorso alla cassa integrazione per circa 1.400 addetti allo stabilimento di Taranto (ex), a partire dal 1° luglio per 3 settimane. I sindacati chiedono all'azienda un ripensamento e attendono di essere convocati al Mise per un incontro con il ministro Di Maio.(Di lunedì 10 giugno 2019)