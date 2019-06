E3 2019 | Vampire The Masquerade Bloodlines 2 si mostra in un esclusivo trailer gameplay

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) A pochi minuti dall'apertura del PC Gaming Show, l'attesissimo RPGThe2 è stato protagonista di unchealcune scene tratte dal gioco.Inoltre è stato annunciato che il protagonista sarà un vampiro molto giovane e che riceverà diversi boost a seconda della qualità del sangue che deciderà di utilizzare come fonte di nutrimento. Di seguito trovate i video citati sopra (sarebbe uno ma è stato diviso in due parti).Leggi altro...

