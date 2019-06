E3 2019 | Senza Sony | Microsoft ha perso una grande occasione - editoriale

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Campo libero, porta vuota. Segnare era facile. Eppure, qualcosa nella conferenzaci ha suggerito che, semplicemente, non era ancora pronta. La presentazione all'E3non è stata piatta né povera, ma togliendo dal calderone le produzioni multipiattaforma (come Cyberpunk 2077, Star Wars jedi: Fallen Order, Elden Ring, Dying Light 2 e Tales of Arise), ildi Xbox One non è diverso da quanto già sapevamo. Il che ci porta a un risultato (forse) scontato: la mente diè alla prossima generazione.Era lecito aspettarsi qualcosa di diverso? Probabilmente no. Con l'introduzione di Double Fine, lo studio che ha creato Broken Age e Brutal Legend, gli Xbox Game Studios salgono a 15. Un numero importante perché permetterà alla casa di Redmond di affrontare il futuro del videogioco con un "esercito" di team creativi capaci di fornire la sostanza che in questa generazione è ...

rubio_chef : “Un uomo di 35 anni di origini nigeriane è rimasto per quasi due ore senza maglia e senza scarpe all’interno di un’… - Mov5Stelle : 'Giusto per chiarire e senza alcuna polemica: non ho mai chiesto e non mi sarei mai sognato di chiedere la rimozion… - NicolaMorra63 : Non è follia, è realtà. Plastica, vivere senza vi sembra una follia? Eppure noi ci siamo riusciti: ecco come -