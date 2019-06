E nel vento soffiava una musica di lotta e di protesta

Vittoria - intervento di pulizia nell'aera Fontana della Pace : intervento di pulizia straordinaria e di manutenzione nell'area della Fontana della Pace. Il Prefetto Dispenza: Stiamo rimediando a problemi vecchi

I medici hanno dovuto spegnere il fuoco nel petto di un paziente durante un intervento chirurgico al cuore : durante un intervento chirurgico di emergenza al cuore in un uomo di 60 anni, il suo petto aperto sul tavolo operatorio ha preso fuoco. Sorprendentemente, i medici sono stati in… L'articolo I medici hanno dovuto spegnere il fuoco nel petto di un paziente durante un intervento chirurgico al cuore proviene da Essere-Informati.it.

Vela – Finale di World Cup Series : programma condizionato dal forte vento a Marsiglia nella 2ª giornata di gare : Non hanno disputato alcuna prova le flotte degli RS:X maschili e femminili, dei Finn e dei 49erFX vento forte a Marsiglia, con raffiche fino a 33 nodi, nella seconda giornata della Finale di World Cup Series, dove gli oltre 300 atleti provenienti da 40 nazioni, sono stati fatti rientrare prima del previsto con 11 prove chiuse in totale dalle 10 classi olimpiche e dall’Open Kiteboard. Non hanno disputato alcuna prova le flotte degli RS:X ...

Vela - Finali Coppa del Mondo Marsiglia 2019 : Vittorio Bissaro e Maelle Frascari al comando nei Nacra 17 - tanto vento e poche regate nella seconda giornata : Dopo un primo giorno caratterizzato da condizioni praticamente perfetto, il vento ha cominciato a farsi sentire sul campo di regata di Marsiglia, in Francia, dove si stanno svolgendo le Finali della Coppa del Mondo 2018-2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale al quale prendono parte alcuni dei migliori interpreti delle dieci classi olimpiche. L’organizzazione è riuscita a portare a termine un numero piuttosto ...

La discesa con gli sci più folle di sempre : in picchiata tra salti e rocce nella notte. Il video è adrenalinico (e spaventoso) : Lui si chiama Léo Taillefer, ed è un freerider francese. Qualche settimana fa, approfittando delle nevicate fuori stagione, si è buttato in una discesa spericolata fuori pista, tra salti e rocce, a Val d’Isére. Bisogna ricordare, per chi guarda il video, che Taillefer è un professionista e che ha percorso il tracciato diverse volte (sia quest’anno, sia negli anni scorsi). Resta il valore dell’impresa. video Youtube L'articolo La ...

INTERVENTO AL CUORE : INCENDIO nel PETTO DI UN PAZIENTE/ Caso raro : cos'è successo : INTERVENTO al CUORE: scoppia INCENDIO nel PETTO di un PAZIENTE, chirurghi costretti a sedare le fiamme. In tutta la storia medica era successo 6 volte...

Montalbano Elicona (ME) : un altro grande successo per l’evento “Viaggio nel Medioevo” : Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale ...

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»

Migranti - soccorso gommone con 90 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo ci sarebbero tra gli 80 e i 90 Migranti tra cui 15 bambini. Una è morta. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie»

Charlotte Crosby mostra i risultati della rimozione delle protesi al seno nelle prime foto dopo l’intervento : "Preferisco il mio corpo al naturale" The post Charlotte Crosby mostra i risultati della rimozione delle protesi al seno nelle prime foto dopo l’intervento appeared first on News Mtv Italia.

Maltempo - temporali e vento : allagamenti nel sud del Piemonte : Il Maltempo ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una ...

Niki Lauda morto - lo spaventoso schianto sulla pista Nuerburgring nel 1976 : “Volevo solo continuare a vivere” : Nella carriera di Niki Lauda, il campione austriaco morto ieri, non si non ricordare l’incidente che quasi lo uccise e lo lasciò sfigurato. Un terribile schianto a 200 all’ora contro una recinzione durante il Gran Premio di Germania, sulla pista di Nuerburgring nel 1976. Un impatto che danneggiò anche i suoi polmoni per cui l’anno scorso aveva subito un trapianto. “L’impatto è stato così violento che il casco mi si è ...

Juventus - Agnelli vuole Sarri a tutti i costi : le ultime novità e l’ipotetico 11 bianconero con l’avvento del “sarrismo” : Maurizio Sarri è in pole position per sedere sulla panchina della Juventus dopo l’addio ormai ufficiale di Massimiliano Allegri La Juventus vira su Maurizio Sarri, questa la notizia bomba che nelle ultime ore sta sconvolgendo il mondo bianconero. Dopo anni di gioco “all’italiana” poco votato allo spettacolo, il patron juventino Andrea Agnelli ha capito che è giunto il momento di cambiare definitivamente rotta. La ...

Animali - WWF : “Evento storico le immagini di un orso marsicano nel Parco Regionale dei Monti Simburini” : Alcuni fotogrammi realizzati grazie a una videotrappola ritraggono un orso bruno marsicano che si aggira di notte nelle foreste del Parco Regionale dei Monti Simbruini, nell’Appennino laziale dove, con un’intensa attività di monitoraggio, il personale del Parco è riuscito a documentare la storica presenza di un individuo della popolazione di orso più rara del pianeta. Una presenza eccezionale, considerato che la popolazione residua di orso ...