Catania | Lo Monaco | “smentisco le frasi che mi sono state attribuite”

(Di lunedì 10 giugno 2019) Con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna sul sito itasportpress.it, l’amministratore delegato del CalcioPietro Loosserva:categoricamente leche miattribuite: dopo le dichiarazioni rese al termine della gara giocata a Trapani, infatti, non ho rilasciato alcuna intervista relativa alla squadra ed alla società. Osservo attualmente il silenzio stampa, così come tutti i tesserati del nostro club”. Playoff Serie C, è delirio per il Pisa: è Serie B, lacrime per la Triestina FOTO L'articolo, Lo: “smentisco leche miattribuite” CalcioWeb.

