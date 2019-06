Canada | e per fortuna la Mercedes aveva problemi…

Gp Canada - la Ferrari non ci sta : ricorso contro la penalità a Sebastian Vettel - ma poche speranze : Molto contrariata per la penalità affibbiata a Sebastian Vettel che ha determinato la mancata vittoria al Gran Premio del Canada, la Ferrari è intenzionata a ricorrere agli avvocati e presentare appello. Il pilota tedesco, penalizzato di 5 secondi, ha infatti dovuto lasciare il primo posto sul podio

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Giappone e Canada favorite per il successo contro Argentina e Camerun : Quarta giornata di incontri quella che andrà in scena nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia. Due le sfide in programma: Argentina-Giappone, valida per il gruppo D e Canada-Camerun del gruppo E. Nel match del Parco dei Principi di Parigi le nipponiche, vice campionesse del mondo, partono con i favori del pronostico contro le “inesperte” argentine. Le “Nadeshiko Japan” possono contare su un roster di primo livello nel quale ...

F1 - GP Canada 2019 : Sebastian Vettel perde anche 2 punti nella patente dopo i 5? in gara nel duello contro Hamilton : Una domenica sicuramente amara per la Ferrari e per Sebastian Vettel. Il secondo posto nel GP del Canada 2019 del tedesco, settima prova del Mondiale di Formula Uno, frutto di una penalità di 5″ nel confronto in curva-4 con il britannico Lewis Hamilton (vincitore della gara) fa discutere. Il teutonico, infatti, andando lungo sull’erba, ha perso aderenza e tornando in pista ha chiuso la porta a Lewis, in un duello serrato, come ce ne ...

F.1 - GP del Canada<br> - Vince Hamilton. Vettel secondo per una penalità : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una vittoria tra le polemiche, perché decisa da una penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel, vero dominatore della corsa. Sul podio anche Charles Leclerc con l'altra Ferrari SF90.L'episodio. Un'unica sbavatura, ma è stata quella che gli ha fatto perdere la gara. Quando mancavano una ventina di giri al termine, Vettel ha avuto un ...

Gp Canada - vince Hamilton per penalità : 21.48 Lewis Hamilton vince il Gp del Canada davanti alle Ferrari di Vettel e Leclerc.Il settimo successo di fila delle Mercedes in questo Mondiale è deciso dai commissari, che infliggono a Vettel una penalizzazione di 5" in seguito a un fuoripista. L'episodio chiave al giro 48: Vettel, in testa dall'inizio e in lotta con Hamilton, esce in curva 4 e rientra stringendo il rivale. Dopo l' annuncio della sanzione, Hamilton ha gioco facile a tenersi ...

LIVE F1 - GP Canada in diretta : Vettel al traguardo per 1° - ma vince Hamilton : Gran Premio del Canada di Formula 1, la diretta. C?è Sebastian Vettel in pole nel Gran Premio del Canada, la sua prima volta nel 2019. La Ferrari, grazie a un giro superlativo del pilota...

Formula 1 – Giallo prima del Gp del Canada : problema idraulico per Hamilton - si complica la gara della Mercedes? : problema idraulico sulla monoposto Mercedes di Lewis Hamilton: si complica l’inizio del Gp del Canada per il leader del Mondiale In casa Mercedes è corsa contro il tempo: la monoposto di Hamilton è da… riassemblare! Scatta un campanello d’allarme nel box della scuderia Campione del Mondo e attualmente leader del Mondiale: i tecnici hanno riscontrato infatti una perdita idraulica sulla monoposto numero 44, quella di Lewis ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel ha effettuato un giro perfetto” : Mattia Binotto è a metà tra lo stupito e il soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal il Team Principal della Ferrari ha commentato con lucidità quanto è avvenuto nel corso del time-attack sottolineato le qualità di Sebastian Vettel, nel raggiungimento della p.1. VIDEO Mattia Binotto: LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DELLE QUALIFICHE Clicca qui per ...

GRIGLIA DI PARTENZE FORMULA 1/ Gp Canada : Vettel in pole! occasione per Hulkenberg : GRIGLIA di partenza FORMULA 1 per il Gp Canada 2019 a Montreal: pole position per la Ferrari di Vettel a grande sorpresa. Beffa per Hamilton che ha dominato nelle altre sessioni.

Gran Premio del Canada per Vettel pole batticuore - con Leclerc ottimo terzo : Emozione rossa a Montreal. Sebastian Vettel strappa una pole position da record al Gran Premio del Canada con un ultimo giro.

Mattia Binotto F1 - GP Canada 2019 : “Sorpresi da questa pole position. Vettel ha fatto un giro perfetto” : Inutile negarlo, c’è grande soddisfazione nel clan Ferrari, dopo la pole position ottenuta dal tedesco Sebastian Vettel nel settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), il teutonico ha siglato un giro semplicemente sublime, sorprendendo per come sia riuscito a gestire la situazione in un momento molto particolare, di dominio assoluto della Mercedes. Oggi, però, la scena è per il Cavallino Rampante e la ...

Gran Premio del Canada : pole position per Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton - terzo Leclerc : Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula Uno. Il tedesco chiude col crono di 1'10''240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamil

Charles Leclerc F1 - GP Canada 2019 : “Non sono stato perfetto nella Q3 - domani confido nel passo gara” : Dopo il disastro di Montecarlo quando era stato eliminato già nella Q3, Charles Leclerc si riscatta ampiamente nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, centrando un terzo posto decisamente positivo e che gli regala una iniezione di fiducia, anche se ha concluso con 680 millesimi di distanza dalla pole position del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Il classe 1997 ha messo in mostra una ottima velocità fino alla Q2, ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “Poca fortuna nel Q2 - non ho potuto migliorare per la bandiera rossa” : Non si prospetta una gara semplice per l’olandese Max Verstappen l’appuntamento in Canada, a Montreal, sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve l’alfiere della Red Bull non ha superato il taglio della Q2, classificandosi in undicesima posizione, per una serie di circostanze che non lo hanno favorito. Nel primo tentativo con gomme medie, il racing driver tulipano ha ...