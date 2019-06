Migranti | 38 soccorsi su un barchino a Lampedusa Altri 53 in Calabria

Migranti - in 38 soccorsi a Lampedusa : 18.41 Trentotto Migranti sono sbarcati a Lampedusa a bordo di un'imbarcazione scortata in porto da Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Si tratta di 20 uomini, 17 donne e una bambina. Ai soccorritori hanno dichiarato di provenire da diversi Paesi: Guinea, Libia, Tunisia e Costa d'Avorio, Alcune delle persone a bordo, una donna in particolare, accusavano sintomi di disidratazione.

I 62 Migranti soccorsi dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati a Pozzallo : I 62 migranti che erano stati soccorsi ieri dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La nave ha ricevuto il permesso di sbarcare dal governo italiano, che da mesi nega la disponibilità

A Pozzallo i 62 Migranti soccorsi dalla Asso 25 in acque maltesi. Salvini : "Andranno in strutture della Cei - ognuno fa la sua parte" : Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr, denuncia:” 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo"

Barcone alla deriva - Migranti soccorsi da una nave militare italiana : Circa novanta persone a bordo dell'imbarcazione, in difficoltà da ieri al largo della Libia. Intervento della Marina...

Migranti : Alarm Phone - 'a bordo bimba 5 anni morta - subito soccorsi' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "I Migranti riferiscono che una bambina di 5 anni è morta a bordo. Alle 8.25h ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 dell’ItalianNavy. Deve prestare soccorso immediato

Migranti - altro sbarco a Crotone - soccorsi in 54 in barca a vela : (Agenzia Vista) Crotone, 26 maggio 2019Migranti, altro sbarco a Crotone, soccorsi in 54 in barca a velaCinquantaquattro Migranti, tutti uomini, e tutti di nazionalità pachistana, sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi, la notte scorsa, da un pattugliatore della Guardia di finanza al largo delle coste di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. Fonte: Guardia di FinanzaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...

Marina : Migranti soccorsi dai libici : 17.41 La Marina militare italiana interviene con un tweet per rispondere alle accuse di Sea Watch, secondo cui l'unità militare si è disinteressata di un gommone in difficoltà: "Avvistato natante in difficoltà da Ong Colibrì. Nave Bettica Marina Militare a 80km invia proprio elicottero in zona per supporto. Con elicottero in zona ha constatato avvenuto recupero migranti da motovedetta libica in zona Sar libica".

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 Migranti Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

Sea Watch : soccorsi 65 Migranti al largo della Libia : "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate: nessuna risposta. Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze", si legge nel post della Ong tedesca

64 Migranti soccorsi ieri notte a largo della Calabria sono sbarcati a Crotone : 64 migranti, tra cui 18 minorenni, soccorsi nella notte a largo della Calabria dalla Guardia Costiera sono sbarcati a Crotone. Lo sbarco è stato autorizzato dal ministero dell’Interno a causa delle cattive condizioni del tempo, che hanno richiesto un rientro

