Mestre | morti anziani coniugi intrappolati dalle fiamme in casa

blogo

(Di domenica 9 giugno 2019) Tragedia in località Marcon di, provincia di Venezia, dove questa mattina due, sonoin un incendio sviluppatosi al primo piano della loro villetta intorno alle 5 del mattino. Marito e moglie, di 87 anni e 86 anni, sarebbero rimasti bloccati dal divampare delle. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, insieme ai carabineri, per inon c’era più nulla da fare. Constatata la morte della coppia sono iniziati gli accertamenti sulla cause del rogo, sarebbe esclusa una eventuale matrice dolosa. I vigili del fuoco dierano arrivati con tre squadre per spegnere l’incendio che ha devastato il primo livello della villetta, dove sono stati rinvenuti i corpi dei. Lehanno danneggiato anche il secondo piano. L’abitazione ora sarà sottoposta a sequestro per eseguire tutti i rilievi....

RicciutiGiusep1 : RT @franborgonovo: Gli 'umanitari' si struggono per i migranti della #Diciotti che ballano all'arrivo. Ma degli 11-16 morti di overdose a c… -