Io | unico uomo al mondo a salire nella palla dorata di Verrocchio | mi godo la

(Di domenica 9 giugno 2019) “Ogni giorno salgono sulla Cupola 2.600 turisti: vengono da tutto ilper vedere questa bellezza”. Carlo Tacconi è un operaio e parla della Cupola del Brunelleschi della cattedrale di Santa Maria del Fiore, simbolo di Firenze. Un capolavoro mondiale. Ma ad avere accesso alladelche la sovrasta, c’è un soloal: lui.A lui solo è concesso di vedere la bellezza di Firenze da lassù e lo racconta e lo mostra grazie a una telecamera impiantata sul caschetto che indossa) al Corriere.“I visitatori possono arrivare fino alla base della lanterna”. Prende le chiavi e apre il lucchetto di una porticina: indossa il casco di sicurezza e un’imbracatura con i moschettoni. “Questo dove entriamo ora è un accesso per i tecnici”. Si tratta di un clo stretto e alto 11 ...

