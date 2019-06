Atletica – Sottile decolla ai Campionati Juniores | 2 | 30 nell’alto a Rieti

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019): Stefanoaiitalianie promesse: 2,30 nel salto in alto aStefanonel salto in alto: super 2,30 aiItalianie Promesse die standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). Il 21enne piemontese delle Fiamme Azzurre, già campione del mondo allievi nel 2015 a Cali, mette le ali e aggiunge sei centimetri al primato personale, sfiorando il record italiano under 23 di Gianmarco Tamberi (2,31) e diventando il capolista europeo dell’anno in questa categoria a poco più di un mese dagli Europei di Gavle (11-14 luglio).si era già migliorato a 2,25, prima del 2,30 vincente e di tre tentativi senza successo a 2,32. Nella seconda giornata tricolore dicade anche un primato italiano: Giorgio Olivieri (TeamMarche) lancia il martello in orbita e migliora di ...

nocefra1 : RT @atleticaitalia: #atletica BUONA DOMENICA DA RIETI ???? Ieri il lampo di Stefano Sottile (2,30 nell'alto), oggi ultima mattinata dei Campi… - atleticaitalia : #atletica BUONA DOMENICA DA RIETI ???? Ieri il lampo di Stefano Sottile (2,30 nell'alto), oggi ultima mattinata dei C… - benedettiangio : Atletica, show Stefano Sottile: vola a 2.30, minimo per i Mondiali! Grande ritorno dall’infortunio, l’alto italiano… -