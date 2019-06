Sassari calcio Latte Dolce | Mister Stefano Udassi rinnova per le prossime due stagioni ...

Sassari calcio Latte Dolce : palla a mister Stefano Udassi - presentazione semifinale playoff contro Trastevere : Il Sassari calcio Latte Dolce vive la sua prima storica antivigilia playoff di serie D. Una antivigilia di lavoro, serena, carica e senza proclami, in linea con l’approccio e l’atteggiamento tenuto nel corso dell’intera stagione da una squadra che si è scoperta protagonista – con merito – di un campionato che in partenza sembrava essere solo affar d’altri. Ma se con tutto l’entusiasmo possibile tutte le parti ...

Sassari calcio Latte Dolce - quattro chiacchiere con il Vice Presidente Pinna : Il Sassari Calcio Latte Dolce dopo un meritato e necessario riposo – fra sosta pasquale e due gare giocate in 4 giorni di cui la seconda in trasferta sul campo della Vis Artena –, ieri pomeriggio ha ricominciato a lavorare in palestra e oggi torna in campo per prepararsi al meglio al rush finale di un campionato che ha ancora due giornate tutte da raccontare: la storica e matematica certezza, è che il club biancoceleste disputerà per la ...

Serie D - Sassari calcio Latte Dolce : quattro chiacchiere con il team manager Lello Mela : Il Sassari Calcio Latte Dolce dopo 35 gare giocate nella settimana di Pasqua si ferma a riposare? Nemmeno per sogno, anzi rilancia la posta e già nell’immediato post vittoria sull’Aprilia torna a lavorare sul campo: giovedì in trasferta (h 15,30) c’è la sfida alla Vis Artena, formazione da affrontare senza fronzoli né distrazioni, certamente alla portata ma da non sottovalutare come insegnano le basilari regole del Calcio ...