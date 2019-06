Rob Halford dei Judas Priest sulla sessualità delle rockstar | “Non è roba da etero”

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) Robdei Judadbilmente scherza, ma sottolinea un aspetto fondamentale del rapporto tra la comunità LGBTQ e il mondo acido del rock. Lo ha fatto durante un'intervista al quotidiano canadese Edmonton Journal: il cronista gli ha domandato quali fossero state le sue paure quando, nel 1998, rivelò la sua omoal magazine The Advocate, e la voce di A touch of evil ricorda il risentimento generalizzato dei fan:Oh sì, assolutamente, ero stato travolto dall'omofobia, che esiste ancora oggi. Ci sono posti in cui non posso tornare perché sarei lapidato a morte. Ero chiuso in una trappola. I gay non vivono una propria vita, bensì vivono ciò che gli altri vorrebbero. Durante gli anni '70 e '80 è stato incredibilmente difficile.Ironicamente, Robdeiha aggiunto che un uomo etero non potrebbe fare la, e con questa battuta ha citato ...

OptiMagazine : Rob Halford dei @judaspriest sulla sessualità delle rockstar: 'Non è roba da etero' - RadioRock106e6 : Intervistato dall'@edmontonjournal #RobHalford spiega come la sua sessualità abbia influenzato la musica dei… - robygates95 : RT @truemetalonline: Emperor: Rob Halford nomina un loro disco come uno dei suoi preferiti di sempre, Ihsahn ringrazia -