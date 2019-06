Pets 2 - Vita da animali | intrattenere col minimo sforzo

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Serena Nannelli Un film calibrato sui piccoli e che ha nella buffoneria la sua ragion d'essere. Peccato per l'eccessiva frammentazione e per le forzate contaminazioni con altri generi cinematografici. "2" è il secondo film della fortunata serie cinematografica ispirata aglida compagnia e riguardante l'ipoteticasegreta che si fantastica possano condurre quando i loro padroni sono fuori casa. Esce a tre anni dal precedente e, come in quel caso, il potenziale infinito dell'idea geniale di partenza sembra essere sfruttato in minima parte. Ciò non toglie che il film sia in grado die divertire sia i più piccoli che le persone amanti di cani e gatti. Firmato Illumination Entertainment (stesso studio dei Minions e di "Cattivissimo Me"), "2" è ambientato tra le strade di New York e nasce come combinazione di tre avventure distinte che poi ...

