I 10 problemi più grossi della saga degli X-Men al cinema

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie a Francesca Fagnani : “Ho avuto problemi con l’alcool. Oggi non bevo più” : “Io ho avuto un problema con l’alcool. Ora non bevo: ho smesso, ho ricominciato, ho rismesso, adesso credo che sia un addio definitivo senza rancore e con poca nostalgia”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 affronta il suo passato di alcolista. La conduttrice le ricorda che in un vecchio filmato, trasmesso da Blob, la Maglie era in ...

UeD - Rosa Perrotta non si sposa più. Nozze rimandate : “problemi in gravidanza” : Rosa Perrotta sarà presto mamma. L’ex tronista, che proprio a Uomini e Donne ha incontrato il papà del suo primo figlio, e Pietro Tartaglione aspettano un maschietto e hanno già deciso come lo chiameranno. Come annunciato dalla coppia a Domenica Live, il nome scelto per Tartaglione junior è Domenico, come il nonno paterno, ma è stato già soprannominato affettuosamente “Dodo”. Un nomignolo, questo, che a quanto pare non ha riscosso grande ...

Lavoro sedentario - più attività motoria per prevenire i problemi : Focus sui problemi connessi alla sedentarietà della vita d'ufficio con Tiziano Boccacci, specializzato in attività motoria preventiva e adattata. "Le problematiche rapportabili ad un abito molto sedentario nel mondo del Lavoro principalmente sono di tre tipi: problemi a livello lombare e al livello del nervo sciatico perché le persone rimanendo molto tempo sedute cercano di trovare una posizione più comoda per il proprio corpo quindi tendono a ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “I problemi possono capitare a tutti. La tappa di domani con il Mortirolo è la più pericolosa” : Il secondo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 arriva nel momento perfetto per Primoz Roglic, che ha dovuto fare i conti con la sfortuna nell’ultima tappa. Gli ultimi chilometri della Ivrea-Como si sono infatti trasformati in un incubo per lo sloveno, che dopo un problema meccanico è stato costretto a prendere la bici del compagno Antwan Tolhoek, dovendoci pedalare per tutta la salita del Civiglio e poi in discesa è andando a sbattere contro ...

Salute : un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso - più vulnerabili a problemi di salute futuri : Un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso il che può accompagnarsi a problemi di salute nel corso della vita. Nel mondo ogni anno sono 20,5 milioni in neonati con un peso inferiore ai 2500 grammi (dati relativi al 2015) ed oltre il 90% di questi casi si concentra nei paesi a basso e medio reddito. Questi i risultati principali riportati in un lavoro pubblicato sulla rivista “The Lancet Global Health”. Ma il problema non è ...

Il Trono di Spade 8 - ora puoi (ri)guardare le puntate più scure senza problemi : L'ultima stagione del Trono di Spade, dai toni cupi e decisamente dark, ha spaccato a metà il pubblico tra chi è riuscito a godersi lo spettacolo su un tv OLED ben calibrato e chi ha intravisto a malapena gli scontri sul display di un tablet. In particolar modo l'episodio 3, quello con la battaglia di Winterfell, ha messo in crisi così tanti spettatori a causa del set notturno, troppo scuro da riuscire a vedere con ...

Rieccoli i problemi Wind oggi 7 maggio : anomalia alla Rete più generica rispetto a lunedì : Sono ancora una volta attuali i problemi Wind in Italia. Nella giornata di ieri abbiamo già affrontato una tematica simile, riguardante il guasto dovuto ad un'antenna a Roma, precisamente in zona EUR come avRete notato dal nostro approfondimento. In quel frangente, abbiamo evidenziato come il down geograficamente circoscritto avesse coinvolto per forza di cose anche Tre e Iliad, ma oggi 7 maggio secondo le primissime informazioni raccolte la ...

problemi più frequenti per Huawei P10 Lite e prospettive sui nuovi aggiornamenti : A qualche settimana di distanza dal nostro ultimo contributo su Huawei P10 Lite, con il quale vi abbiamo confermato che difficilmente lo smartphone avrebbe ricevuto l'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, occorre un altro punto della situazione oggi 7 maggio. Ci sono infatti alcuni bug qua e là che richiedono una certa attenzione, senza dimenticare l'approccio solitamente avuto dal produttore asiatico coi modelli legati alla famiglia "Lite" ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

I tre problemi più frequenti per Honor 9 con EMUI 9 : bollettino del 29 aprile : Ci sono acque agitate nel mondo Honor 9 in questo periodo, come avrete potuto notare dai primi articoli che abbiamo pubblicato sul tema dopo la distribuzione dell’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 per lo smartphone. Arrivati a questo punto, considerando anche il fatto che la diffusione del pacchetto software risulti ormai sospesa fino a nuovo ordine, diventa molto importante quelli che ad oggi risultano essere i problemi più ...

Trasporto aereo - SITA Baggage IT Insights : più passeggeri - meno problemi con i bagagli : In poco più di un decennio – dal 2007 al 2018 – sono aumentati del 75% i passeggeri del Trasporto aereo, passati da 2,48 miliardi a 4,36 miliardi, ma grazie alla tecnologia si sono ridotte le irregolarità e i relativi costi per gli operatori, scesi da 4,22 miliardi a 2,4 miliardi (-43%). È quanto emerso dal Baggage IT Insights di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo: secondo il report, la percentuale di bagagli ...

WhatsApp Web : come risolvere i problemi più comuni : WhatsApp, l'app di messaggistica più popolare al mondo, può essere utilizzato anche da PC. Ma l'esperienza ha dimostrato che anche questa versione dell'app non funziona sempre bene. Ecco, dunque, le migliori soluzioni ai problemi che è possibile ...

Stadio Roma - Sanvitto : “Mi sono arrivati un sacco di insulti sui social. Lo stadio è il più piccolo dei problemi” : L’architetto Francesco Sanvitto, presidente del Tavolo della libera urbanistica, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, trasmissione condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti. Il Tavolo della libera urbanistica ha presentato l’esposto da cui è partita l’inchiesta sullo stadio della Roma che vede indagata Virginia Raggi per abuso d’ufficio. “Mi sono arrivati un sacco di ...