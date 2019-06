oasport

(Di sabato 8 giugno 2019)Aru di nuovo ininsieme, il GP disi presenta da solo: domenica 9 giugno il tradizionale appuntamento sulle strade svizzere vedrà impegnati i nostri migliori uomini nelle grandi corse a tappe. Da una parte lo Squalo reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e all’ultimaprima di incominciare la preparazione in vista del Tour de France, dall’altra il Cavaliere dei Quattro Mori che monta in biciclettauna lunga assenza in seguito a un’operazione chirurgica. Il siciliano ha incantato durante la Corsa Rosa ed è riuscito a salire sul podio di Verona a 34 anni e mezzo, battuto soltanto da Richard Carapaz.non ha staccato la spinatre settimane molto impegnative, lunedì ha dato spettacolo in occasione del Cycling Stars Criterium di Belluno e ora si cimenta con questo appuntamento che per lui ...

OA_Sport : GP Lugano 2019, Fabio Aru torna in gara dopo l’operazione! Vincenzo Nibali pedala in casa prima del Tour de France - straiding : RT @circolosvizzero: Novità sul collegamento ferroviario da Bellinzona e Lugano fino a Milano Malpensa - - gruppo_compatto : Gran Premio Città di Lugano (1.1): Il percorso -