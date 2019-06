TuttoSport | L’Inter offre Icardi al Napoli Un affare da 70 milioni

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenereè un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda piùentro il 30 giugno, come riporta. Anche la moglie-agente del calciatore argentino ha creato infatti non pochi problemi alla società nerazzurra. Tra le squadre a cui Marotta ha proposto Mauroc’è anche il. De Laurentiis nel 2016 aveva sondato il terreno per portarein azzurro come sostituto di Higuain, l’offerta deladesso è scesa, ma anche la quotazione del calciatore per cui adesso l’Inter chiede 70 ...

