TIM è l’album postumo di Avicii | i proventi alla fondazione Tim Bergling per la

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si intitola TIM l'albumdi, disponibile in digitale e in tutti i negozi tradizionali. TIM raccoglie gli inediti di, producer, musicista, autore e performer.Il titolo è dovuto al suo nome di battesimo.infatti all'anagrafe è Tim, scomparso prematuramente il 20 aprile 2018 dopo 10 anni di attività.Tim ha rivoluzionato lo standard della performance nella musica elettronica, definendo il suono e la struttura dell’EDM nel mondo. Nel 2016 aveva annunciato il suo ritiro dalle scene comunicando che non avrebbe mai mollato la musica nell'intenzione di continuare a parlare di sé ai fan attraverso questa. L'ambizioso obiettivo lo raggiunge l'album TIM, un discoche a distanza di un anno dsua morte lascia che sia la musica a parlare ai fan.“Non lascerò mai la musica. Continuerò a parlare ai miei fan attraverso di essa”.TIM di...

