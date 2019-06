Spara e uccide il ladro moldavo E la procura indaga il tabaccaio

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Claudio Cartaldo A Pavone Canavese i banditi tentano il colpo di notte. Il titolare èto per eccesso colposo di legittima difesa Sono passate da poco le tre quando a Pavone Canavese il silenzio della notte viene rotto da sette colpi di arma da fuoco. Si tratta dell'ennesima rapina finita in tragedia. Unhato e ucciso unche stava cercando di svaligiargli il negozio. Ora è la polizia are su quanto successo alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea, in via Torino. I banditi sarebbero stati in tre. Il proprietario della tabaccheria, che abita sopra la tabaccheria, sarebbe sceso con la pistola in mano e avrebbe ucciso uno dei ladri. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto. L'uomo sarà stato interrogato indaltore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando e dal pm titolare del fascicolo, Giuseppe Drammis. Intanto gli agenti ...

