Sammy Basso cavaliere della Repubblica

Sammy Basso nominato cavaliere al merito della Repubblica da Mattarella : “Sono al settimo cielo” : Sammy Basso, il paziente affetto da progeria più longevo del mondo con i suoi 23 anni d'età, è stato nominato motu proprio dal presidente Sergio Mattarella cavaliere al merito della Repubblica per il suo impegno: "Questa onorificenza non è merito di una sola persona, ma di tutti coloro che negli anni hanno lavorato sodo per dare vita a questa nostra missione".Continua a leggere