Roma | nasce un museo dedicato ad Aldo Biscardi

Ambiente : in Liguria nasce il ‘catasto’ dei campi elettRomagnetici : Sta per nascere in Liguria il primo catasto regionale ufficiale dei campi elettromagnetici: e’ la novita’ emersa stamani a Genova nella sede della Regione Liguria dal primo incontro dell’amministrazione pubblica con i gestori telefonici e radiotelevisivi privati. Il progetto e’ finanziato dal Ministero dell’Ambiente e vede la Regione Liguria coordinare Arpal e Liguria Digitale in un’ottica di semplificazione ...

Motori – Tesla apre pop-up store tra i brand di lusso della Rinascente di Roma : Tesla apere pop-up store della sua Model3 all’interno della Rinascente di Roma, affiancando i marchi più blasonati della moda e del design Tesla apre pop-up store, cioè un negozio temporaneo, all’interno della centralissima Rinascente di Roma. Da Tesla ci tengono a far sapere che la loro intenzione è quella di poter portare il lusso alla portata di tutti, difatti in questo store sarà possibile visionare ed acquistare la più ...

Football Americano : rinasce storica Squadra Lupi Roma : Dopo quasi quarant'anni, rinascono i Lupi Roma, la prima Squadra a conquistare nel 1980 il titolo italiano di Football Americano.

Nasce a Roma la prima scuola nazionale dell'olio extravergine : Previsti anche incontri con i protagonisti del mondo dell'olio extravergine di qualità. 'La conoscenza sulle caratteristiche di un vero olio extravergine di oliva è strumento fondamentale per una ...

Roma - nasce la prima scuola per esperti di olio d'oliva : formazione e sviluppo al top : La EVOO SCHOOL ITALIA punta a essere un luogo di costante confronto tra esponenti della filiera e il mondo accademico, per questo è stato istituito un Comitato scientifico che avrà un ruolo ...

Daniele De Rossi - nasce puledro in onore del capitano Roma : è il nipote di Varenne. FOTO : Ha il dna del nonno Varenne , il trottatore più veloce di tutti i tempi e il nome di… Daniele De Ross i. O meglio le iniziali, perché DDR, puledro baio nato sabato scorso a Pisa nell'allevamento di ...

Nasce una Roma made in Italy : adesso Cragno e Tonali : [...] CAOS STADIO, Roma PRONTA AD ANDARE IN TRIBUNALE Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma pronta ad andare in tribunale Tutto sulla Roma

Nasce a Roma il primo ristorante con videogiochi anni '80 gratuiti per le famiglie : Viviamo in un'epoca in cui quando pensi al gioco all'interno di un locale, ti viene in mente il più delle volte una maledizione: quella delle slot machine. Un gioco che - a ben vedere - gioco non è, dal momento che la vittoria di pochi coincide con la sconfitta di molti, se non addirittura di tutti.In opposizione a questo concetto, In Italia - precisamente a Roma - ha aperto "Arcade and Food", il primo locale italiano che ha ...