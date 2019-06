Ossessione omicida | trama | cast e curiosità del film in tv stasera su Rai 2

termometropolitico

(Di venerdì 7 giugno 2019)delin tvsu Rai 2 Questa sera 7 giugno, su Rai 2, andrà in onda il, diretto da Sam Miller. La pellicola vede come protagonisti l’attore Idris Elba, celebre per il suo ruolo nella serie tv The Office, accompagnato da Taraji P. Henson, Leslie Bibb e Kate delillo. Ladeld’azione ruota intorno alla figura di Colin Evans, un pericolo criminale che, dopo essere evaso di prigione, dà libero sfogo a quella che possiamo denominare come. Il titolo originale, No Good Deed, riflette in modo adeguato l’essenza stessa del thriller. Nessuna buona azione può essere compiuta da Colin Evans e le due protagoniste Meg e Terri, se ne accorgeranno presto. Atomica Bionda:delin prima tv Canale 5questa sera su Rai 2 ...

