Mattino 5 | ultima puntata per Federica Panicucci? In studio piomba il fidanzato

Mattino 5 ultima puntata : "Ci rivediamo il 9 settembre 2019" (video) : Ultimo giorno di scuola per Federica Panicucci e Francesco Vecchi che si congedano dal pubblico di 'Mattino 5' per la pausa estiva. I due padroni di casa, oggi, venerdì 7 giugno 2019, hanno ringraziato i telespettatori per l'affetto dimostrato in questa edizione particolarmente fortunata. Federica Panicucci balla un lento con il fidanzato Marco Bacini nell'ultima puntata di Mattino 5 ...