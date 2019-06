Guardiola | “Sono uno del City Non c’è posto migliore dell’Inghilterra per allenare”

ilnapolista

(Di venerdì 7 giugno 2019) Sul sito del Marchesterun’intervista a Pepper celebrare quella che viene definita la più grande stagione nella storia del. L’allenatore è l’artefice della splendida annata e parla dello stile di gioco della squadra e delle sue speranze per la prossima stagione di Champions League.l’ha definito “Uno dei migliori risultati della mia carriera. Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in Inghilterra. Questa è la parte più difficile. La gente ha detto prima che venissi qui che il calcio inglese è il più difficile. “Non c’èdell’Inghiterra per un allenatore. Posso fare un raffronto con tanti altri campionati europei, come Spagna, Germania, Italia e devo dire che qui è unico. Se andassi in Italia sarebbe simile alla Spagna. I tifosi qui non fischiano se perdi o se qualcosa va male. Quando sei qui lo ...

AlfredoPedulla : Guardiola in esclusiva ai canali ufficiali del #Manchester #City: “Il meglio deve ancora venire. Non c’è migliore p… - tuttosport : #ManchesterCity, #Guardiola sicuro: 'Sono nel posto migliore per allenare' - marcoconterio : +++ #Guardiola, altro che addio al #ManCity: 'Non c'è posto migliore al mondo per allenare. Ho una maglia 'blue', s… -