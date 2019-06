wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) (Foto: Gamestop) A un giorno della conferenza Ea Play 2019 si sa già praticamente tutto di20, il nuovo attesissimo capitolo della saga calcistica di Electronic Arts. Grazie a fonti affidabili come la catena di rivenditori Game Stop si può anticipare sia la data di uscita in commercio sia ladel nuovo titolo. È possibile dare praticamente per certo che il protagonista sulladi20 saràJr., attaccante del Brasile e del Paris Saint-Germain, che viene mostrato in un balzo durante un’esultanza su un accesso sfondo rosso. La divisa è peraltro quella che sarà indossata dalla formazione transalpina nella prossima stagione, dando ancora più credito all’indiscrezione (ricordiamo che il campione 27enne non sta vivendo un periodo sereno visto che si sta attualmente difendendo da un’accusa di stupro e deve fare i conti con l’ennesimo ...

MilanoCitExpo : Fifa 20 avrà Neymar in copertina #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SingolaritaTech : Fifa 20 avrà Neymar in copertina - Matteo75223913 : RT @NicoSchira: @carm_pana Boban farà il primo ministro. Avrà ruolo di gestione dei rapporti con Lega, FIFA, Uefa, Eca. Non sono in sovrapp… -