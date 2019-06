De Laurentiis da Malta | “Unico club senza rivoluzioni! Ancelotti altri due anni con noi

forzazzurri

(Di venerdì 7 giugno 2019) Leggi dichiarazioni di Desul mercato, l’esame è tanto altro Il presidente del Napoli Aurelio De, a margine dell’assemblea Eca aè stato intervistato da TMW. Ecco alcune dichiarazioni: “L’estate è lunghissima, siamo l’unicoche non ha subito rivoluzioni interne.ce l’abbiamo perduee prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite”. TERZINO E ATTACCANTE – “Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere un buon lavoro sulla fascia destra. Di attaccanti ne abbiamo a iosa, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l’abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri”. ECA – “Sono sempre soddisfatto di tutte le riunioni, ...

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli partecipano ai lavori dell’assemblea generale dell’@ECAEurope in corso a M… - robinafca23 : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli partecipano ai lavori dell’assemblea generale dell’@ECAEurope in corso a Malta oggi… - SerieANewsUN : ?? De Laurentiis: 'Il Napoli prende un attaccante e un terzino sinistro' ?? Il presidente del club azzurro a margin… -