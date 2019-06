liberoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019), 6 giu. (AdnKronos) - Una ‘collezione’ che vale 37 mila euro, peccato che si tratti dimai pagate. È quella che un 62enne dell’Est Europa è riuscito a totalizzare sulle strade di, con ben 768 sanzioni per accattonaggio. Praticamente come se fosse stato multato tutti i giorni per

vvoxonline : #Verona, 768 multe non pagate: #accattone allontanato per 3 anni >>> - TV7Benevento : Verona: accattone colleziona 768 multe, non potrà più tornare in città per tre anni... -