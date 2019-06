Una giornata col primo sindaco transgender d’Italia

È Una giornata molto affollata nel Mediterraneo : La Guardia costiera maltese ha soccorso in poche ore quasi 400 persone partite dalla Libia – il doppio di quelli arrivati dall'inizio dell'anno – e forse non è ancora finita

Giornata Mondiale dell'Ambiente : tutto ciò che serve per Una cosmesi e un'igiene ecologica : L'emergenza ambientale è conclamata, e bisogna cominciare dalle piccole azioni quotidiane per lavorare a un mondo migliore e...

Una giornata per l’ambiente - cioè per la sopravvivenza del genere umano : Tutti ormai riconoscono la centralità della questione ambientale e climatica (proprio oggi 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente istituita dall’Onu) ma purtroppo, a cominciare dal nostro Paese, si registra una grave insufficienza di azioni e proposte concrete.L’associazione “Transizione ecologica solidale (TES)” è da poco nata proprio per stimolare il dibattito attorno a questi temi, ...

L’inquinamento è Una cosa seria : 10 foto per la Giornata mondiale dell’ambiente : Il 5 giugno viene celebrata la Giornata mondiale dell’ambiente, istituita nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’intento di sensibilizzare governi e opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico causato dall’uomo e spingere a un uso più consapevole e sostenibile delle risorse naturali del pianeta Terra. Il tema del 2019 è l’inquinamento atmosferico: nel mondo oltre 9 persone su 10 vivono ...

Una giornata per la bicicletta - poco usata in Italia : Si festeggia oggi la giornata mondiale della bicicletta, istituita lo scorso anno dalle Nazioni Unite per promuovere l'immortale mezzo di trasporto a due ruote. Ecoligico e utile per la salute: virtù che hanno spinto l'Onu a incoraggiarne l'inclusione nei programmi di sviluppo dei Paesi. In Italia, però, pedalano solo 5 Italiani su 100, soprattutto al Nord. (Lapresse) Redazione ?

Una giornata da sbando : La giornata è cominciata con i mercati in fibrillazione per l’approvazione all’unanimità della mozione parlamentare per istituire i minibot, anticamera per uscire dall’euro. Una mozione che l’opposizione ha approvato, ma non ha capito. E che il ministero dell’Economia ha dovuto smentire nonostante i

MotoGP - analisi prove libere GP Italia 2019 : Ducati - Honda e Yamaha chiudono Una giornata di difficile lettura : Il venerdì del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP si è rivelato quanto mai imprevedibile e insondabile. Le varie scuderie, chi più chi meno, hanno messo in mostra qualcosa di interessante ma, allo stesso tempo, aspetti preoccupanti. Ad ogni modo, non è ancora chiaro chi potrà primeggiare domani in qualifica e domenica in gara ma il Mugello qualche verdetto lo ha già emesso. Incominciamo dalla Ducati che piazza due piloti nelle prime tre ...

Il progetto “Oceani di Plastica” incontra i ragazzi : Una giornata dedicata al mare e alla sua conservazione : Settanta studenti delle scuole leccesi, chili di plastica tolti dalla spiaggia limitrofa all’area delle Cesine e raccolti in oltre 60 sacchi, una giornata dedicata al mare, alla conservazione dell’ambiente marino e costiero, alla conoscenza scientifica che fa del mare una risorsa economica, un pilastro dello sviluppo sostenibile e un patrimonio da salvaguardare per la salute delle persone e dell’ambiente. “Oceani di ...

Giro d’Italia - Roglic lasciato solo dall’ammiraglia : ‘Una giornata sfortunata’ : La tappa di ieri del Giro d’Italia, quella con l’arrivo a Como, è stata la prima giornata difficile per Primoz Roglic in queste due settimane di corsa. Il corridore sloveno è stato condizionato da una serie di sfortunati episodi nel finale di corsa, ma soprattutto da un’incredibile disattenzione della sua ammiraglia che è rimasta colpevolmente attardata non riuscendo ad assisterlo nel modo migliore. Dopo aver avuto un problema meccanico generato ...

"Un raggio di sole in Una giornata nera". Oltre 200mila preferenze per il medico di Lampedusa : 135mila preferenze nelle isole, 85mila al centro. Pietro Bartolo fa incetta di voti e viene eletto europarlamentare. Il medico di Lampedusa è risultato tra i candidati più votati del Pd: lontano da Carlo Calenda (273mila preferenze) e Giuliano Pisapia (263), in Sicilia Bartolo è risultato secondo soltanto a Matteo Salvini, con ben 115mila voti. Un successo clamoroso, celebrato sul web da molti sostenitori. I complimenti ...

Quanto esercizio fare dopo Una giornata alla scrivania : Svolgere del lavoro sedentario è davvero dura. Bisogna stare seduti spesso sulla sedia, senza alzarsi, e tutto questo ha degli effetti molto negativi sull’organismo umano. Stare seduti una giornata può portare a delle malattie locali dell’apparato cardio-circolatorio. Per esempio, in medicina sono stati registrati molti casi di emorroidi dopo una giornata di lavoro da seduti. Per questo è importante ricordarsi sempre di far della ...

Scuola : prof sospesa torna in classe - 'Oggi è Una bellissima giornata' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Oggi è una bellissima giornata". Sono state le prime parole di Rosa Maria Dell'Aria, la prof dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal Provveditore Marco Anello per un video fatto dagli alunni in cui veniva paragonato il decreto sicu

