Sull' Iva Confcommercio non si fida del governo

"Mettiamo il crocefisso in ogni stanza" - polemica Sulla decisione dell'ospedale di Chivasso : Un crocefisso in ogni stanza dell’ospedale. La decisione è stata presa dal direttore sanitario del nosocomio, Alessandro Girardi, che con una circolare datata 31 maggio ha stabilito che in ogni stanza della struttura di Chivasso, a pochi chilometri da Torino, dovrà essere presente il simbolo religioso. Una decisione che ha scatenato polemiche e reazioni politiche.“Si comunica che a partire dal 10 giugno verranno ...

Mina Gazzoni Sulla trattativa Commisso-Della Valle : L’onda lunga di Calciopoli potrebbe avere ripercussioni sulla trattativa tra Rocco Commisso e la famiglia Della Valle per il passaggio di controllo della Fiorentina. L’ex patron del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara, che da anni ha intentato un contenzioso legale contro la Fiorentina e i Della Valle per ottenere il risarcimento del danno legato al fallimento […] L'articolo Mina Gazzoni sulla trattativa Commisso-Della Valle è ...

Google Stadia : Destiny 2 - Ghost Recon Breakpoint e "altri grandi giochi" potrebbero arrivare Sulla piattaforma di Google : Mentre attendiamo l'evento Stadia Connect di oggi che svelerà data di lancio, prezzi e videogiochi della piattaforma streaming di Google, apprendiamo alcune notizie, provenienti da Kotaku, che ci parlano dei possibili titoli in arrivo.Stando a quanto emerso, sembra che Stadia includerà giochi come Destiny 2, Ghost Recon Breakpoint e "altri grandi titoli"."Quello che abbiamo sentito da cinque fonti è che Destiny 2 sarà uno dei grandi giochi ...

Concorso DSGA : 2004 posti disponibili - dubbi Sulla banca dati per preselettiva in arrivo : Gli aspiranti DSGA che tra pochi giorni parteciperanno al Concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sono in attesa di partecipare alla prova preselettiva che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019. Si avvicina, dunque, la prova d'accesso del Concorso DSGA 2019. In tale occasione sarà fatta la prima selezione dei candidati che andranno a concorrere per i 2004 posti messi a bando. La banca dati e le modalità in cui ...

Scuola - stabilizzazione precari : l’accordo Sullo sblocca cantieri fa ripartire la trattativa : Il progetto per la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio aveva conosciuto un improvviso ed inatteso stop. La causa era la tenuta dell’attuale governo Conte. Un importante aggiornamento circa le frizioni governative tra Lega e M5S è arrivato nella tarda serata di ieri. Per il momento l’intesa tra i due alleati di governo è salva, come riportato da una news di skytg24. La news Dopo una trattativa andata avanti per ...

Come si è arrivati all'intesa Sullo Sblocca cantieri : Accordo trovato tra Lega e Movimento 5 delle sullo Sblocca cantieri, il provvedimento messo in campo dalla maggioranza per accelerare sulla realizzazione delle opere infrastrutturali. Un passaggio che, a meno di cinque ore dall'ultimatum di Conte agli azionisti dell'esecutivo, ha rimesso in discussione la sopravvivenza stessa del governo. A creare un nuovo scontro tra Matteo Salvini, galvanizzato dal 34% ottenuto alle elezioni europee, e Luigi ...

Ansa : “Cessione Fiorentina - il punto Sulla trattativa” : E’ ad un passo la cessione della Fiorentina dalla famiglia Della Valle all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. L’intesa tra le due parti sarebbe stata raggiunta sulla valutazione di 165 milioni di euro, negli incontri avvenuti oggi a Milano. Il giorno stabilito per il closing e la firma, dopo le verifiche che procederanno in queste ore, e’ giovedì. Leggi anche : Moggi ironico: “Sarri alla Juventus? Penso ...

Prove di disgelo Salvini Di Maio : prima una telefonata - poi arriva l’intesa Sullo Sblocca cantieri : Aria di schiarite nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: i due vicepresidenti del Consiglio hanno avuto una "lunga e cordiale" telefonata, dai toni distensivi. Passata - almeno per il momento - la tempesta, arriva subito dopo anche l'accordo sul decreto Sblocca cantieri, che ieri era stato tema di scontro tra i due alleati a Palazzo Chigi.

Il mistero del Lavarone in Versilia : “E’ arrivato il momento di fare chiarezza Sulle cause” : Da qualche tempo, le coste della Versilia sono intaccate dal misterioso “Lavarone”, sostanza organica, che periodicamente appare lungo il litorale. Per determinarne definitivamente cause e possibili soluzioni, il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord ha commissionato un apposito studio scientifico, lanciando al contempo un percorso partecipato per coinvolgere, in maniera collaborativa e coordinata, i Comuni della costa versiliese ed apuana ...

Cose da sapere Sulla trattativa FCA-Renault : La fusione porterebbe alla nascita del terzo produttore di auto al mondo, ma il governo francese – che è parte in causa, al contrario di quello italiano – sta imponendo parecchie condizioni

Cambiamenti climatici : studio indipendente conferma l’influenza negativa Sulla salute umana : Come se i danni provocati dai Cambiamenti climatici non fossero già preoccupanti, degli studi scientifici indipendenti confermano anche gli effetti negativi sulla salute dell’uomo. Lo sostengono gli scienziati di 27 accademie europee che esortano nell’intraprendere decisioni politiche per proteggere la salute della popolazione in Europa. Nel nuovo rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (EASAC) si evidenziano una ...

Privacy online - svegliamoci prima che il potere Sulle nostre vite finisca nelle mani di pochi : È di qualche giorno fa la notizia che Amazon ha vinto la sua battaglia contro otto governi dell’America del Sud che rivendicavano il diritto di usare il dominio .amazon, in virtù dell’omonima Foresta Amazzonica, presente lungo i loro territori. Il dominio .amazon, quindi, è di Jeff Bezos. Lo ha stabilito, dopo anni di battaglie, con una pronuncia provvisoria l’Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’ente che ...

BMW X3 e X4 - Sulle M arrivano le Performance Parts : Dopo aver presentato le versioni M delle X3 e X4, la BMW ha svelato anche le nuove M Performance Parts, degli accessori pensati per rendere ancor più sportive le due Suv ad alte prestazioni. Come da tradizione la Casa ha realizzato una serie di aggiornamenti aerodinamici, dei componenti di fibra di carbonio e nuovi accessori per gli interni.Carbonio dentro e fuori. I designer di Monaco hanno sviluppato nuove calandre di fibra di carbonio e delle ...

La NASA ha scelto le prime tre compagnie spaziali private per inviare nuovi robot Sulla Luna : La NASA ha selezionato tre compagnie spaziali private per inviare una prima serie di robot sulla Luna, nell’ambito del suo ambizioso programma per tornare a esplorare il nostro pianeta naturale con astronauti a partire dal 2024. Astrobotic, Orbit Beyond e