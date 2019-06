(Di giovedì 6 giugno 2019) "Se mila miaai giornali"., trovata morta con 4 coltellate nel letto coniugale della sua casa a Novoli (Lecce), temeva che le sarebbe successo. Lo scrive molto prima della sua morte in una mail rivolta a un amico. L'indagine per istigazione al suicidio a carico del marito Emanuele Montinaro ha cambiato capo di imputazione in 'volontario'.