Macron | May e Trump commemorano in Francia il 75esimo D-day

THERESA MAY - DIMISSIONI IL 7 GIUGNO/ Brexit : Renzi attacca - Macron... : Brexit, il premier THERESA May ha annunciato le DIMISSIONI: per il suo successero sembra una corsa a tre, le reazioni internazionali.

Theresa May tra Merkel - poliziotto buono - e Macron - poliziotto cattivo - per il rinvio : È il giorno del confronto tra Theresa May e i due più influenti leader europei. La premier britannica ha avuto un breve incontro con Angela Merkel e, qualche ora dopo, con Emmanuel Macron. La Cancelliera e il presidente sono così vicini su molti temi che riguardano l'Ue, eppure piuttosto distanti sul fronte Brexit. Almeno nei toni. Molto concilianti quelli della prima, più freddi quelli del secondo. Macron ha ...

Brexit - via libera Ue alla proroga Macron isolato. May : tempi brevi : La gran parte dei paesi dell'Ue, Italia compresa, è pronta a concedere alla Gran Bretagna una proroga anche lunga della Brexit. Macron resta isolato. Ma Theresa May forza sui tempi: fuori entro giugno Segui su affaritaliani.it

May chiede l’aiuto di Merkel e Macron. Brexit - la Ue pronta al rinvio a fine 2019 : L’unica certezza è che tutti temono il no deal: «Vogliamo dare ai britannici un’ultima chance», dice Michel Barnier. Per questo - da parte dell’Europa - il via libera a un’ulteriore proroga «flessibile» ai negoziati per la Brexit c’è, ma a una serie di condizioni ben precise. Quali? Per esempio, la richiesta di non mettere becco nei negoziati sul p...

