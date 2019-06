ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) In un’intervista al quotidiano sloveno Ekipa24, l’attaccante dell’Atalanta Josipnega di averun accordo con ilma ammette che si sta cercando una soluzione che sia per lui più soddisfacente possibile. “Il? Non honulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me”dichiara di aver dato tutto ciò che poteva all’Atalanta e di nutrire un grande rispetto per la squadra, ma di aspirare atrofei e a lottare per la vetta. Il calciatore ha spiegato che nei prossimi giorni il suo agente incontrerà il club bergamasco per capire quali sono gli obiettivi: “La cosa certa è cherestare in Italia e giocare la Champions League. Non sono più giovane, non mi restano ancora tanti anni ad alto livello ma sono ancora un giocatore di un certo livello”.aggiunge ...

napolista : Ilicic: “Non ho firmato con il Napoli ma voglio vincere un trofeo” - gianlucalangel1 : RAI, Venerato a CN24: 'Il Napoli non prenderà Ilicic' - - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Ilicic, non ho firmato col Napoli -