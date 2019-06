Google Stadia | prezzo e dettagli di Stadia Pro e Stadia Founder' s Edition tra abbonamenti

Baldur's Gate III annunciato durante la conferenza dedicata a Google Stadia : durante l'evento dedicato a Google Stadia, Larian Studios ha annunciato Baldur's Gate III, si tratta di un nuovo capitolo della celebre saga di ruolo che pesca a piene mani da un altro mostro sacro, ovvero il gioco di ruolo cartaceo, Dungeons & Dragons.Ecco le dichiarazioni di Swen Vincke, Creative Director di Larian Studios:"Baldur's Gate significa molto per molte persone, è una grande responsabilità ma penso che siamo pronti. Stiamo ...

Google Stadia : svelata la banda necessaria per giocare in 4K - 1080p e 720p : Il servizio di gaming in streaming Google Stadia è stato presentato ormai tre mesi fa, e da allora una delle domande che ci siamo maggiormente posti è relativa alla banda necessaria per usufruire di questo servizio avveniristico.Ebbene, in occasione dello Stadia Connect di oggi, Google ha annunciato le bande necessarie per giocare alle rispettive recensioni.Per giocare alla massima risoluzione, ovvero in 4K HDR a 60 FPS con audio 5.1 surround ...

Google Stadia : nuove indiscrezioni svelerebbero il prezzo ed i giochi - oltre che una versione gratis in arrivo il prossimo anno : Manca meno di un'ora alla diretta che svelerà qualcosa di più di Google Stadia, ma già iniziano ad esserci le prime indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo e molto altro.Come riporta TechRadar, secondo il quotidiano canadese LaPresse, Google Stadia offrirà un servizio in abbonamento che garantirà agli utenti la possibilità di acquistare giochi singolarmente.LaPresse riporta inoltre che quando Stadia verrà pubblicata a novembre ...

Nuovo inizio con Stadia Connect : orario e link streaming della conferenza Google : Si scrive Stadia Connect, si legge "momento della verità". Almeno per Google, che con la conferenza in programma nel pomeriggio di oggi, 6 giugno, ha intenzione di svelare tutte le caratteristiche ancora sconosciute di Stadia, la sua piattaforma pensata per il gaming in streaming, sfruttando le potenzialità della tecnologia Cloud. Questo significa che molto presto andremo a scoprire la data di uscita, il prezzo - probabilmente sia in ...

Alle 18 in diretta con Speciale EuroLive : Google Stadia tra data di lancio - prezzo - giochi e tutti i dettagli : L'E3 2019 non è ancora iniziato ma gli eventi e i grandi annunci non attendono l'inizio della kermesse losangelina ma in alcuni casi la anticipano come in quello di Google Stadia e del primo imperdibile appuntamento con Stadia Connect.Il primo di quella che a quanto pare potrebbe rivelarsi una serie di eventi (quasi come accade per Nintendo Direct e State of Play) sarà fondamentale per comprendere il possibile impatto del servizio streaming di ...

Google Stadia : Destiny 2 - Ghost Recon Breakpoint e "altri grandi giochi" potrebbero arrivare sulla piattaforma di Google : Mentre attendiamo l'evento Stadia Connect di oggi che svelerà data di lancio, prezzi e videogiochi della piattaforma streaming di Google, apprendiamo alcune notizie, provenienti da Kotaku, che ci parlano dei possibili titoli in arrivo.Stando a quanto emerso, sembra che Stadia includerà giochi come Destiny 2, Ghost Recon Breakpoint e "altri grandi titoli"."Quello che abbiamo sentito da cinque fonti è che Destiny 2 sarà uno dei grandi giochi ...

Google Stadia avrà un abbonamento e acquisti per i singoli giochi? : Oggi, 6 giugno, è il giorno dello Stadia Connect, l'evento che svelerà data di lancio, prezzi e videogiochi della nuova piattaforma streaming di Google.Tuttavia, a poche ore dall'evento, sono emerse nuove indiscrezioni riportate da Kotaku. Nello specifico, sembra che Stadia proporrà sia un abbonamento che l'acquisto dei singoli giochi.Probabilmente, dunque, l'abbonamento dovrebbe dare accesso alla libreria intera di Stadia, ma sembra che gli ...

Google Stadia vs Project xCloud : L’E3 2019 è ormai alle porte e anche quest’anno non mancano rumors e aspettative in merito alle presentazioni delle varie software-house. Ma in questa edizione in particolare, si parlerà anche di streaming. In merito a questo e prima ancora che la fiera cominci, sappiamo già che domani 6 giugno, ci sarà la conferenza Google che fornirà nuove ed importanti informazioni in merito a Google Stadia. Dall’altro lato invece c’è ...

Capcom annuncerà alcune novità domani probabilmente legate a Google Stadia : Sul blog Capcom-Unity, Capcom ha rivelato i suoi piani per l'E3 2019. Tuttavia, ha anche indicato qualcosa di interessante in arrivo prima dell'inizio della kermesse di Los Angeles. Capcom, infatti, svelerà novità domani, 6 giugno 2019, giorno che, come saprete, coincide con l'evento Google Stadia Connect.Come segnala Siliconera, Capcom non specifica che i suoi aggiornamenti avranno nulla a che fare con l'evento di Stadia. Tuttavia, Google ha ...

Project xCloud più potente di Google Stadia? Microsoft parlerà del suo servizio streaming all'E3 2019 : L'E3 2019 di Microsoft è a pochi giorni di distanza, ma sembra che alcuni aspetti dello show siano già trapelati. Secondo un report di Brad Sams su Thurrott, la compagnia mostrerà finalmente il gameplay di Halo Infinite e parlerà del suo servizio streaming di giochi Project xCloud.Sebbene non abbiamo sentito nulla di concreto sul fatto che Project xCloud sia presentato durante l'E3 2019 o come apparentemente sia più potente di Google Stadia, ...

Momento della verità per Google Stadia : prezzo - giochi e data di uscita svelati il 6 giugno : Finalmente ci siamo, Google Stadia è pronta a scendere seriamente in gioco nelle dinamiche altamente competitive del settore videoludico. Dopo aver alzato il sipario sulla sua piattaforma per il gaming in streaming, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato che nelle prossime ore terrà una conferenza interamente dedicata al suo ambizioso progetto fondato sulla tecnologia cloud. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri ...

Google Stadia : tra pochi giorni verranno svelati data di lancio - prezzi e videogiochi : Google rivelerà la data di lancio e i prezzi di Stadia, il suo servizio di streaming per i giochi, questa settimana nella sua prima presentazione Stadia Connect, riporta VG247.com.Il livestream si svolgerà questo giovedì 6 giugno alle ore 18 sul canale YouTube ufficiale di Stadia. Il teaser, che potete vedere qui sotto, afferma che la compagnia parlerà anche di giochi.Sappiamo già che Stadia supporterà Assassin's Creed Odyssey e il prossimo Doom ...

Google Stadia : "l'attesa è quasi finita" - nuovo evento dedicato ai giochi tra pochi giorni? : Tra pochi giorni potrebbero arrivare nuove informazioni su Google Stadia, il servizio di cloud gaming che promette di stravolgere gli attuali equilibri del mercato videoludico.La scorsa settimana Google aveva promesso novità su data di lancio, prezzo e line-up dei giochi del servizio nel corso del periodo estivo. Promessa a cui sono seguiti nei giorni successivi diversi tweet del profilo ufficiale di Stadia atti a stuzzicare la curiosità dei ...