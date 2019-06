E se fosse crisi? Ecco il difficile calendario verso il voto

ilfogliettone

(Di giovedì 6 giugno 2019) Con la caduta nel vuoto dell’ultimatum di Giuseppe Conte ai suoi vice, ladi governo sembra davvero dietro l’angolo. Così al Quirinale si sono armati di calcolatrice per capire come e quando riportare il Paese alle urne nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Per legge tra lo scioglimento delle Camere e ildevono trascorrere un minimo di 45 giorni e un massino di 70. Storicamente, però, per compiere tutti i passaggi istituzionali, i giorni necessari sono stati sempre almeno 55. Sembra impossibile, dunque, ipotizzare elezioni a luglio. Anche l’ultima domenica di quel mese, il 28, sarebbe ormai troppo vicina. Per quanto nessuna legge vieti di votare ad agosto, difficilmente il Quirinale e i partiti asseconderebbero elezioni con un presumibile tasso record di astensione. Si scivola così a settembre. E in particolare alle domeniche 15, 22 e 29.Rispettivamente, per ...

AnnalisaChirico : Fare un memo a Luigi Di Maio che in tv parla di ostacoli per le imprese come se fosse all’opposizione e le 150 cris… - alexrocca87 : RT @ItalianPolitics: La cosa stupefacente (o ipocrisia tipica) di MBS a Sarraj: 'Non c'è alcuna soluzione militare alla crisi della #Libia.… - ItalianPolitics : La cosa stupefacente (o ipocrisia tipica) di MBS a Sarraj: 'Non c'è alcuna soluzione militare alla crisi della… -