Adele che rappa come Nicki Minaj in “Monster” ti lascerà a bocca aperta

Adele festeggia 31 anni su Instagram 'Sarà un grande anno e lo dedicherò tutto a me stessa' : Adele per i suoi 31 anni ha condiviso su Instagram quattro foto in bianco e nero con alcuni indizi riguardo il prossimo album. 'Siamo a 31, grazie a Dio. I 30 anni mi hanno provato molto ma sto ...

Adele avrebbe svelato il titolo del nuovo album senza che tu te ne accorgessi : Dai un'occhiata qui! The post Adele avrebbe svelato il titolo del nuovo album senza che tu te ne accorgessi appeared first on News Mtv Italia.

Adele compie 31 anni e festeggia da single : 5 canzoni iconiche che hanno segnato la sua carriera : La regina del “white soul”, santa protettrice di tutti i cuori infranti. Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico e una delle 100 persone più influenti al mondo secondo il Time. Adele, la cantautrice inglese che ha infranto ogni record di vendite, compie oggi 31 anni e li festeggia da sola: pochi giorni fa ha annunciato infatti la separazione dal marito Simon Konecki – imprenditore? – dopo sette anni insieme. I due ...

I record di Adele che te la faranno adorare ancora di più : Un talento incredibile The post I record di Adele che te la faranno adorare ancora di più appeared first on News Mtv Italia.

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : MAdeleine torna al Fürstenhof e smaschera Christoph! : Un ritorno inaspettato sta per sconvolgere il Fürstenhof! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno all’improvviso rientro in scena di un personaggio che avevamo brevemente conosciuto alcune settimane fa e che già allora aveva portato non poco scompiglio all’hotel a cinque stelle: Madeleine Zellweger (Dominique Marquet), la madre di Joshua (Julian Schneider)! E questa volta la sua presenza farà esplodere una vera ...

Ecco perché sarebbe finita tra Adele e il marito Simon Konecki : La cantante ha annunciato la separazione la scorsa settimana The post Ecco perché sarebbe finita tra Adele e il marito Simon Konecki appeared first on News Mtv Italia.

Adele news dopo la separazione : le parole che non ti aspetti : Adele e il marito Simon si sono lasciati: l’ultima decisione della cantante spiazza Venerdì scorso Adele e il marito Simon hanno annunciato al mondo la loro intenzione di volersi separare. dopo tre anni di amore il matrimonio tra i due è giunto al termine ma, al contrario di come accade spesso in questi casi, entrambi […] L'articolo Adele news dopo la separazione: le parole che non ti aspetti proviene da Gossip e Tv.