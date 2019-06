Soldi nel controsoffitto | Corona assolto in via definitiva ma resta in carcere

Fabrizio Corona - definitiva l’assoluzione per i Soldi trovati nel controsoffitto : È definitiva l’assoluzione di Fabrizio Corona dall’accusa di intestazione fittizia di beni per la nota vicenda dei circa 2,6 milioni di euro trovati in parte in un controsoffitto e in parte in Austria, che lo aveva riportato in carcere nell’ottobre del 2016. La Procura generale, infatti, non ha presentato ricorso in Cassazione su questa imputazione caduta in primo grado e in appello, mentre nello stesso processo a Milano l’ex ‘re dei ...

Fabrizio Corona assolto definitivamente per la vicenda dei Soldi trovati nel controsoffitto : Incubo finito (forse) per Fabrizio Corona, assolto definitivamente per la vicenda dei soldi trovati in un controsoffitto della sua casa di Milano: l’ex fotografo dei vip era accusato di intestazione fittizia di beni per la nota questione dei 2,6 milioni di euro, trovti in parte appunto in un controsoffitto, in parte in Austria, questione che aveva portato ad un suo ritorno in carcere a ottobre 2016. La Procura generale, infatti, non ha ...

Amici - dopo il trionfo il gesto commovente di Alberto Urso nel nome di papà : "Cosa farò con quei Soldi" : Alberto Urso, vincitore di Amici, parla dei suoi sogni professionali e del privato in una intervista al sito Davide Maggio. Il giovane tenore dedica la vittoria al talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alla nonna e a tutta la sua famiglia. La prima cosa che farà dopo la vincita è fare

Mahmood : il brano Soldi reinterpretato nella lingua dei segni - il cantante al Miami : Hanneke de Raaf è un'interprete olandese, conosciuta in madrepatria per la sua particolare abilità nel linguaggio dei segni. La sua versione di Soldi, noto brano di Mahmood (26 anni), vincitore del Festival di Sanremo, posizionatosi secondo posto nel corso dell'Eurovision Song Contest, ha fatto il giro dei social, divenendo virale in poche ore. Grazie all'espressività dei segni, Hanneke de Raaf sembra aver donato alla canzone dell'artista ...

Eurovision - Mahmood canta sul palco e nel dietro le quinte gli altri cantanti si scatenano sul ritornello : “Soldi - Soldi” : Sul palco si sta esibendo Mahmood, che affronta il ritornello, ormai famoso anche in Europa, della canzone che gli ha regalato la vittoria al Festival di Sanremo, Soldi. E i suoi colleghi, cioè gli altri artisti presenti all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, si scatenano, ballando e cantando la parte più celebre del brano. Mahmood, alla fine, è arrivato secondo. Musica ...

Picchiava la madre per avere Soldi per la droga - arrestato 35enne nel pescarese : Pescara - Picchiava la madre per comprare la droga. Nonostante un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia, ha continuato a maltrattarla e a malmenarla, con l'obiettivo di ottenere i soldi necessari all'acquisto della sostanza stupefacente, ma è stato arrestato dai carabinieri. In manette, a Loreto Aprutino, è finito un uomo di 35 anni. Gli episodi di violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da tempo, ...

Mose Venezia - Toninelli "tassa per pagarlo"/ Ira Zaia "no Soldi cittadini per opera" : Mose Venezia, scontro Lega-M5s dopo emendamento Mit: Toninelli 'tassa di scopo per pagarlo', ira Zaia-Brugnaro 'mai soldi cittadini per un'opera nazionale'

Dagli scandali per i Soldi al mito della purezza. Appunti sulla sfiducia nella politica : Milano. Perdere la fiducia è un processo lungo o breve? Basta un attimo, una parola, un evento, una verità o ci vuole tempo, ci si allontana lenti ma costanti fino a che sfiducia e indifferenza coincidono? Gli inglesi, che hanno perso fiducia in tutto, politici, partiti, istituzioni (si salvano solt

Mose - la proposta di Toninelli : “Tassa di scopo per pagare gestione”. Zaia : “Non tiro fuori Soldi per un’opera nazionale” : Scontro a distanza tra il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il governatore leghista del Veneto Luca Zaia sul Mose. Il Mit ha infatti presentato un emendamento al decreto Sblocca cantieri che prevede la nomina di un Commissario straordinario al sistema di dighe mobili per la difesa di Venezia dall’acqua alta e stima in circa 100 milioni l’anno il costo per la gestione e la manutenzione delle barriere. Secondo la ...