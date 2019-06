Napoli | Insigne si conferma | “Mi sento una bandiera Sarri? Spero ci ripensi”

L’uomo del giorno – Tanti auguri a Lorenzo Insigne - lo “scugnizzo” di Napoli : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è quest’oggi dedicata a Lorenzo Insigne, che spegne le 28 candeline. Nato e cresciuto a Napoli, il capitano azzurro porta in alto il nome della sua città a livello calcistico, in Italia e non solo. Una bandiera, non per niente soprannominato “O scugnizzo”. Qualche malumore con la tifoseria nel finale di questa stagione ha fatto pensare al peggio, ma ...

CorSport : Insigne e Lozano - in coppia per l’attacco del Napoli : Il Corriere dello Sport parla di patto. Un patto nato il 1 maggio a casa del mister, quando la società e Insigne si incontrarono per chiarire la confusione nata dopo la sostituzione in Europa League e le parole di Lorenzo. A Insigne sono state date le garanzie della sua permanenza al Napoli, anche con un prolungamento del contratto, ma tra le righe De Laurentiis ha fatto capire a Raiola che c’è Lozano da portare a casa e che l’arrivo ...

Per il CorSport Insigne resta al Napoli per assenza di offerte : Il Corriere dello Sport dà per certa la permanenza di Insigne al Napoli. Non solo e non tanto per la distensione dei toni da parte di De Laurentiis, che ha parlato di semplice periodo di appannamento per il capitano dichiarando che dal giorno dell’incontro a cui era presente anche Raiola il caso non è più esistito. Il motivo reale della permanenza è che la trattativa per l’eventuale cessione del capitano è davvero difficile si concretizzi. Il ...

Insigne resta a Napoli - nessuna offerta per lui : Insigne sembra destinato a restare a Napoli, non perché ha convinto Ancelotti, ma perché non ci sono offerte di rilievo come rivela la Gazzetta dello Sport. Si è parlato di Manchester e di un possibile scambio con Icardi, ma la verità è che il presidente ha valutato Insigne 100 milioni, una cifra è molto al di sopra di ciò che Lorenzo ha dimostrato sul campo in questa stagione. Una stagione in cui l’attaccante non ha dato prova di ...

Live Bologna-Napoli 0-0 L'ex Verdi titolare - Insigne c'è : Il Bologna conquista la salvezza senza dubbio grazie alla svolta impressa dal tecnico Sinisa Mihajlovic, subentrato a Pippo Inzaghi alla 22esima giornata: da quel momento, otto vittorie, tre pareggi...

Napoli - De Laurentiis a 360° : dall’arrivo di Quagliarella al caso Insigne : Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’ipotesi Quagliarella per il suo Napoli ed anche di quanto accaduto con Insigne nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis sta preparando un’estate caldissima dal punto di vista delle mosse di mercato per il suo Napoli. Il patron ne ha parlato ai microfoni del Corriere dello sport, facendo il punto su alcune voci, su tutte quella che riguarda Quagliarella: “Meriterebbe questa occasione. ...

De Laurentiis : “Ho rifiutato 900 milioni per il Napoli. Scudetto 18-19 è nostro. Su Quagliarella e Insigne…” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla di calciomercato e non solo nella sua lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. De Laurentiis non è ancora chiaro se la tensione sia cresciuta o se la sua vita sia stata alleggerita da quando si occupa di Calcio. “Io penso che soddisfazioni ne siano state colte e il nostro status internazionale è evidente: mai, a parte l’ epoca dei successi ...

FOTO – CorSport in prima pagina : “ADL Bum bum : ‘Rifiutati 900 milioni - Napoli non in vendita! Voglio Quagliarella - Insigne resta!'” : Corriere dello Sport in prima pagina: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900 milioni”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron del Napoli sulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del Napoli. Parliamo, anzi parla, di 900 milioni di euro. Ma non solo, il presidente del Napoli Aurelio De ...

Napoli-Inter - Corbo : “Due chiavi tattiche dietro il successo. Koulibaly e Insigne - due messaggi per il futuro” : Napoli-Inter, Antonio Corbo commenta la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Napoli-Inter, l’editoriale di Corbo. “Parlano le panchine. Napoli e Inter vi scaricano oltre 150 milioni lasciando fuori i due attaccanti più chiacchierati, uomini di intatto valore per il mercato, ma nomi che richiamano crisi e polemiche. La penultima offre loro un’opportunità nella ripresa, quando ...

Formazioni Napoli-Inter - Insigne in panchina. Fuori anche Mario Rui e Hysaj : Queste le Formazioni di Napoli-Inter che scenderanno in campo tra poco più di un’ora al San Paolo. Il Napoli sceglie Karnezis tra i pali e conferma in attacco la coppia Milik-Mertens. Fuori Mario Rui e Hysaj che dovrebbero essere i primi azzurri a partire durante il mercato estivo. Napoli: Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik. A disp: Meret, Luperto, Maksimovic, Mario Rui , ...

CorMezz : Insigne preferito a Mertens nella formazione del Napoli contro l’Inter : Insigne, in gruppo negli ultimi due allenamenti, sembra essere in vantaggio su Mertens per giocare al fianco di Milik Sarebbe questo l’attacco schierato da Ancelotti contro l’Inter questa sera, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Una partita che ha un significato forte per l’attaccante napoletano al termine di un’altra settimana in cui si sono susseguite battute mentre il suo destino appare ancora incerto. Ma c’è ...

Gazzetta; “Futuro Insigne-Napoli ancora in dubbio : tre indizi lasciano aperti tutti gli scenari…” : Gazzetta dello Sport sul futuro di Lorenzo Insigne L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, evidenziando che anche dopo il chiarimento il futuro in azzurro di Lorenzo sarebbe ancora incerto. A far dubitare sono proprio le ultime dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nelle ultime settimane. Ci sarebbero tre indizi: “Sosteneva Agatha Christie che tre indizi costituiscano ...