Jussie Smollett non tornerà in Empire | parola del creatore Lee Daniels

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Lettere degli attori, indiscrezioni, smentite ma alla fine a mettere un punto alla vicendaci ha pensato ildella serie Leecon un semplice tweet:non sarà nel cast dell'ultima stagione della serie Fox (in Italia su Fox Life).Il regista, sceneggiatore e produttore Lee, probabilmente stanco dell'ennesima indiscrezione intorno alla vicenda, ha deciso di rispondere in maniera diretta a un articolo "esclusivo" di Variety. Citando il sito e l'autore dell'articolo Leeha scritto "questo non è vero.NONin- LD".nonindelLeepubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2019 12:25.

