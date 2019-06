Joseph David-Jones regular in Arrow 8 | il futuro diventa presente negli ultimi episodi?

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il mese di giugno è già iniziato e questo significa che le ferie per i nostri eroi preferiti stanno per finire. Presto Stephen Amell e il suoverse saranno sul set per mettere insieme8 e le serie del suo universo ma con una novità importante.Chi ha seguito le notizie di queste ultime settimane saprà bene che la serie madre tornerà ma con un'ottava e ultima stagione che sarà composta da metàe in molti sono convinti che tutto si concluderà con il maxi crossover in programma in cinque parti, tra dicembre e gennaio, mettendo fine alla vita di Oliver Queen.Il giovane eroe si è immolato per salvare la vita a Barry e Kara che, a suo dire, sono più degni di essere salvati in quanto personaggi positivi da cui prendere spunto, a differenza sua. Rimane il fatto che la trama è ancora avvolta nel mistero se non fosse che la rete ha annunciato chesarà ...

simonemartelli : Personaggi cinematografico-televisivi che hanno fortemente contribuito a plasmare la mia identità: - John T. Chance… - Ladeira_Atios : RT @Ladeira_Atios: Un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle circostanze. (Joseph Campbell)? In… - monjardin4 : RT @Ladeira_Atios: Un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle circostanze. (Joseph Campbell)? In… -