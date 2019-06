Toninelli un fiume in piena contro Salvini | il ministro 5 stelle non si tiene più | “Mi

blogitalia.news

(Di martedì 4 giugno 2019) Danilonon sipiù e attacca duramente il: “Mi sono stancato delle sue retoriche” “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa …unin, ilnon sipiù: “Mi sono stancato!” at BlogItalia.News.